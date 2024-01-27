警西貢檢搖頭丸新興毒品「依托咪酯」　市值520萬拘一男 (12:20)

警方毒品調查科督察朱紹麟表示，警方在西貢滘西新村一村屋外截停一名男子，在其手持的紙箱內發現5公斤以真空包裝的大麻花，再在其村屋住所內再檢獲5公斤大麻花、約46,000粒共重23公斤搖頭丸及327克屬於第一部毒藥「依托咪酯」。探員以「販運危險藥物」及「管有第一部毒藥」等罪拘捕該名男子、其在屋內的母親及女友，三人正被扣查，其中男子將被起訴，周一在觀塘裁判法院提堂，兩名女子將獲准保釋。

朱紹麟表示，今次是有紀錄以來第7次檢獲「依托咪酯」，過去多在電子煙槍內、經化驗後發現，今次以粉狀形式檢獲「依托咪酯」屬罕見。他稱，「依托咪酯」為靜脈麻醉藥物，通常用於手術過程誘導和維持麻醉狀態 ，以及其他需要鎮靜的醫療程序，作用於中樞神經系統產生鎮靜和催眠效果，多由醫護人員在受控的醫療環境中透過靜脈注射給予患者。朱續指，如吸食過量「依托咪酯」，輕則顫抖、頭暈、站立不穩、東歪西倒；如嚴重則會產生幻覺、脾氣暴躁等症狀，影響情緒、思維和行為舉止，對腦部神經造成不可逆轉的損害，同時也易產生呼吸暫停、支氣管痙攣等問題，警方會繼續留意「依托咪酯」的趨勢。

朱紹麟表示，「非法售賣或管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品」屬刑事罪行，最高罰則為罰款10萬元及監禁兩年；「販毒」最高刑罰是終身監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法 。