海關東涌檢走私急凍鹿尾魚翅等　市值400萬元 (11:56)

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任周俊雄表示，今月上旬鎖定一個活躍在東涌的快艇走私集團，集團利用輕型貨車作為派貨車，運送貨物至大馬力、附有舷外引擎的快艇上，再走私回內地。

海關昨凌晨在馬灣涌一帶發現可疑貨車，有人正搬貨至快艇，遂上前截查，在場人士隨即登上快艇向內地方向逃去。關員在該輛可疑貨車，以及另一輛停泊在附近停車場的貨車上，檢獲24箱急凍鹿尾、14箱觀賞魚、蝦及蟹，以及10袋屬瀕危物種的乾魚翅，其中急凍鹿尾屬較罕見的走私貨物，而觀賞水族生物利用發泡膠箱盛載，情況擠迫、不理想。兩輛輕型貨車亦被拖走扣驗，停泊在停車場掛上的車牌並無登記。海關會繼續調查貨物來源及涉案人士身份。

海關港口及海域科海域突擊及策略規劃組高級督察梁銘恩表示，海關派出高速截擊艇追捕及搜索，惟未有發現，指據過往經驗，走私分子會關掉航行燈高速航行，加上該處航道迂迴淺窄，又接近公眾碼頭，走私分子做法危害公眾海上安全。

周俊雄表示，今次走私分子相當警覺，會事先在岸邊檢查，確保沒有執法人員埋伏，又透過輕型貨車分批運貨，減省運輸時間。海關重申，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，最高可被判罰款200元及監禁2年，海關會繼續嚴厲打擊走私活動。