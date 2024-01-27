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垃圾徵費｜謝展寰：三無大廈附近擬設大型垃圾桶 強調指定袋可正常使用 (11:51)

垃圾徵費延至8月1日實施，針對沒有法團、居民組織、及物業管理公司的「三無大廈」，環境及生態局長謝展寰稱，將在大廈鄰近地方設置660公升大型垃圾桶，由政府收集；以及安排「綠展隊」探訪三無或單幢大廈，免費派發指定袋同時，順帶教育和宣傳住戶，並觀察大廈周邊的回收設施是否足夠，考慮在大型垃圾站設置回收點。謝又指，政府正製作一頁紙、以圖為主的回收指引，以簡單方式讓市民學習分類回收。

廚餘回收方面，謝展寰今早（27日）在商台《政經星期六》說，日後若飲食業先把廚餘分類，政府將免費協助回收。他指，現時部分商場和酒店已應用密封、具除臭、殺菌和消毒功能的「廚餘再生盒」，將逐漸推廣；亦會拍片向業界解講分類準則。

住宅方面，謝展寰指計劃今年內將「智慧廚餘回收桶」擴展至所有公共屋邨，超過1000戶的私人屋苑可申請免費租用，至於較小型的屋苑亦可聯合其他屋苑申請。謝稱，考慮到市民需時改變習慣及相關成本，政府不會在8月1日就將回收設施增至夠700萬市民使用，而是隨計劃推行及各界需要而相應增加。

謝展寰表示，本港回收業本來是夕陽行業，由長者和拾荒者主導，但隨「綠在區區」投入運作，同時推動回收下游產業發展，吸引年輕人從事回收工作。 謝又指，以往宣傳工作的確做得不足，認為有實物示範有助市民明白計劃內容，可減少誤解或錯誤訊息流傳，舉例早前網上有影片聲稱指定膠袋容易破損，「啲人睇到嗰啲就以為真係咁嘅情況」，但現時指定袋推售後，若非盛載過重或刻意刺穿，一般情況下使用「基本上都係個正常垃圾袋」，市民會放心使用。

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