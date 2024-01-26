警破演唱會飛騙案拘女子足球隊前高層　涉款600萬 (18:22)

警方表示，被捕姓周男子為247足球會前發展總監，涉嫌化名為Frankie，透過不同渠道，包括社交平台發出帖文，聲稱可獲得不同演唱會的內部認購門票，待受害人根據其指示，經轉數快户口付款後，就會以各種藉口拖延，最後失去聯絡。

葵青警區科技及財富罪案組高級督察林浩廉指，經深入調查及情報分析後，在昨日（25日）下午於被捕人位於粉嶺的住所將其拘捕，現正被扣查。警方相信，該名男子為本案主腦，以自身及他人合共最少14個轉數快户口去收取受害人的款項。

林浩廉續指，檢取被捕人的電腦及電子通訊儀器作分析後，相信誤墮騙案嘅受害人數超過100人，案發時間由2023年5月到2024年1月，損失金額經初步點算接近600萬港元。他透露，最大金額的案件涉銷售Mirror演唱會門票，涉款50萬元。據悉受害人包括該球員球員、球圈中人、朋友、舊同事等，其他涉及演唱會包括Twins、鄭秀文、Blackpink等。

警方呼籲市民，若懷疑為網上騙案的受害人，可致電36612771與葵青警區科技及財富罪案組第一隊聯絡。

去季贏得女子乙組冠軍升班的翱翔足球會，今季易名「247足球會」征戰甲組。247足球會回應指，被捕人周志業本季初於球隊擔任業務發展總監，為協助球隊物色有意投資足球之贊助商，亦為球隊贊助人之一。數日前，管理層發現有球隊球員於個人社交平台發佈一則關於金錢問題的貼文，球隊管理層得悉後立刻與球員聯絡，發現當中涉及周志業違法行為，球隊整理資訊後，協助相關球員到警署報案。

足球會表示，由於事態嚴重，已於1月21日即時解除周志業於球隊一切職務，同時即時前往警署報案。足球會重申，是次案件屬周志業的個人違法行為，一概予該會其他職球員無關，部分隊員甚至屬受害者，再一次呼籲所有受到事件影響之人士盡快和警方聯絡。