海關拘兩男破毒品儲存倉　檢值380萬元毒品 (18:37)

海關毒品調查科昨日（25日）在旺角展開緝毒行動，在黑布街發現一輛停泊路邊私家車，其間一名男子在前座乘客位下車，關員覺有可疑，隨即上前截查該名26歲男子及車上41歲男司機，在車廂檢獲一磚約1.1公斤懷疑可卡因，以及約100克以茶葉包裝作掩飾的懷疑大麻花，關員隨即將兩男子拘捕，並押解被捕26歲男子到附近一住宅單位搜查，再檢獲80克懷疑霹靂可卡因及一批毒品包裝工具，經跟進調查後，再於該男子在元朗鳳攸東街租住的單位內，檢獲2.5公斤懷疑可卡因及毒品包裝工具。此外，關員在41歲私家車司機於大業街管有的劏房單位，檢獲約500克懷疑大麻花，以及25克懷疑大麻油。
海關指，被捕兩名男子分別報稱任職文員及司機，相信兩人利用單位作毒品儲存包裝及分銷，運作超過一個月，而被捕41歲男子負責駕車運毒，每次收取數百元。行動中檢獲的毒品，總值約380萬元，估計是用作供應九龍區，海關留意到販毒集團為分散風險，將毒品分開儲存在不同地區及不同種類單位，並詳細分工，減低被捕時損失。
兩名男子被控以一項販運危險藥物罪名，其中26歲男子被加控2項販運危險藥物罪，而41歲男子加控一項販運危險藥物罪，將於明日（27日）在九龍城裁判法院提堂。