海關拘兩男破毒品儲存倉　檢值380萬元毒品 (18:37)

海關指，被捕兩名男子分別報稱任職文員及司機，相信兩人利用單位作毒品儲存包裝及分銷，運作超過一個月，而被捕41歲男子負責駕車運毒，每次收取數百元。行動中檢獲的毒品，總值約380萬元，估計是用作供應九龍區，海關留意到販毒集團為分散風險，將毒品分開儲存在不同地區及不同種類單位，並詳細分工，減低被捕時損失。

兩名男子被控以一項販運危險藥物罪名，其中26歲男子被加控2項販運危險藥物罪，而41歲男子加控一項販運危險藥物罪，將於明日（27日）在九龍城裁判法院提堂。