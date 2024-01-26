前副校非禮男學生罪成囚12周　准保釋候上訴 (18:22)

匿名被告C.W.K，案發時在一所男校任職副校長。辯方求情指，被告未婚，前年7月離開該所男校，相信日後再難執教鞭，其長俸被學校扣起，至今仍未發還。他目前從事環境事業的項目經理，月薪1.5萬元。辯方續指，被告隔着衣服觸摸事主，沒有粗魯行為，而且男校學生玩耍時與教師打成一片，他們對於被接觸身體的容忍度比起女生較高，裁判官何慧嫻打斷辯方指「未必認同。」

辯方為被告呈上5封由該校教師與舊生撰寫的求情信，有舊生讚揚被告願意為學生付出心血，明明以他本領可以在更優秀學校任教，卻留在該所男校以照顧學生。何官判刑指，求情信讚揚被告為人正面，但是案中罪行嚴重，即使隔衣非禮的猥褻程度不高，但是兩人是師生關係，故被告猥褻程度孰重孰輕，都是不能接受。

案發於2015年10月31日，當時就讀中五的X與被告在校外舉行活動，在活動完結後，X、被告與一名男同學一同乘的士回校。返校途中，被告突然伸手攬X的腰部，然後改為用手撫摸X大腿約5秒，最後再伸手攬X腰。X當時被嚇得成身僵硬及「起哂雞皮」，但怕得罪被告會影響自己成績，故不敢反抗。