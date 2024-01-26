明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

前副校非禮男學生罪成囚12周　准保釋候上訴 (18:22)

40歲前男校副校長涉嫌在的士車廂內，對一名當時讀中五男學生攬腰，及用手來回撫摸男生大腿。他否認一項非禮罪受審，裁判官今日（26日）在東區裁判法院裁決指，受害男生作供清晰，接納他所說為事實，即男生被摸時驚嚇，又「起哂雞皮」，但礙於被告地位而不敢反抗，畢業後因見師弟匿名投訴被告，男生想為師弟「撐腰」而揭發事件。裁判官考慮事件涉師生關係，被告違反誠信，不論他猥褻程度孰重孰輕，都不能接受，判處他監禁12周。被告在判刑後提出保釋等待上訴，獲官批准。

匿名被告C.W.K，案發時在一所男校任職副校長。辯方求情指，被告未婚，前年7月離開該所男校，相信日後再難執教鞭，其長俸被學校扣起，至今仍未發還。他目前從事環境事業的項目經理，月薪1.5萬元。辯方續指，被告隔着衣服觸摸事主，沒有粗魯行為，而且男校學生玩耍時與教師打成一片，他們對於被接觸身體的容忍度比起女生較高，裁判官何慧嫻打斷辯方指「未必認同。」

辯方為被告呈上5封由該校教師與舊生撰寫的求情信，有舊生讚揚被告願意為學生付出心血，明明以他本領可以在更優秀學校任教，卻留在該所男校以照顧學生。何官判刑指，求情信讚揚被告為人正面，但是案中罪行嚴重，即使隔衣非禮的猥褻程度不高，但是兩人是師生關係，故被告猥褻程度孰重孰輕，都是不能接受。

案發於2015年10月31日，當時就讀中五的X與被告在校外舉行活動，在活動完結後，X、被告與一名男同學一同乘的士回校。返校途中，被告突然伸手攬X的腰部，然後改為用手撫摸X大腿約5秒，最後再伸手攬X腰。X當時被嚇得成身僵硬及「起哂雞皮」，但怕得罪被告會影響自己成績，故不敢反抗。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞