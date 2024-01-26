督察否認啟德站襲擊女生　辯方：升職在即豈會自毁前途 (17:23)

現已停職的被告劉震宇（37歲）被控於2023年4月6日在近港鐵啟德站A出口的有蓋行人通道襲擊18歲女子。

控辯雙方呈遞書面結案陳辭，辯方庭上口頭補充指，事主供稱被摸約一秒，她沒有目睹事發經過，亦同意力度很輕，她遭人摸右肩卻隨即向左望，辯方形容她「好得意」，而一般人的正常反應會向右望。事主曾說案發地點人流不多，辯方反駁指閉路電視片段顯示，走廊間中出現人潮，一度遭人群佔據。

對於事主指控被告露出「猥瑣笑」，其友人作供指被告的笑容不懷好意，辯方認同法庭較早時指笑容都是「面部表情扭曲」，加上當晚燈光偏暗，被告和事主相距兩至三米，嘴部動作不大，辯方對事主和其友人的觀察抱有保留。除此之外，辯方質疑事主憑感覺，而其友人只見有隻手摸事主，而咬定必然是被告的行為，當中存有疑點。辯方又指，該名友人亦同意不能排除有人不小心摸事主。

辯方最後提到，被告過往沒刑事定罪紀錄，獲上司高度評價，他將要出席晉升面試，怎會以其仕途作賭注，故此他毫無動機施襲。