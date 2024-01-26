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區選電子選民登記冊故障　選管會指設計問題致系統幾乎超負荷　排除外部攻擊 (17:20)

去年12月10日舉行的區議會選舉出現電子選民登記冊系統故障事件，選管會專責調查小組今公布中期報告，稱選管會技術團隊在按今次選舉而修改系統時，無考慮實際操作時的流量影響，未有充分的荷載測試，故引致系統故障，又稱無證據顯示有人試圖破壞系統，可排除遭受外部攻擊可能性。選管會將向特首遞交報告。

選管會委員、專責調查小組主席文本立表示，小組多次檢視伺服器日誌及其他紀錄，分析系統流量數據及執行資料，並從模擬測試中發現，事發時雲端系統及中央處理系統負荷近百分百，由於隨著投票時間增長，令系統運算時間隨之上升，中央處理系統最終未能負荷；另外選務人員登入程序亦出現樽頸位，在登入程序時不必要地佔用伺服器資源，最終令系統難以執行發票程序。

文本立說，電子選民登記冊於2021年立法會選舉中首次使用，與建設電子登記冊承辦商的合約在選舉後結束，並由選舉事務處接管維修及維護系統。而選舉事務處的技術團隊因應今次選舉修改系統設計，修改時未有考慮系統受壓情况操作下的流量影響，又因錯誤評估修改性質屬輕微，而沒有進行充分的荷載測試。

他又稱，選管會及選舉事務處就選舉系統設「三重確認制度」，以確保系統可運作正常，其中第一重由選舉事務處技術團隊就系統日常內部測試；第二重為獨立承辦商，就新系統或舊系統的調整，作評估及測試；第三重則為各方專家，包括資科辦、大學、資訊科技界人士等組成的技術諮詢委員會作全面審視。文本立說，由於選舉事務處技術團隊未有充分向另外兩重架構，講述系統修訂詳情及影響，令架構未能發揮應有作用。他表示，會考慮如何加強第二及第三重架構的角色，以可更主動作覆檢。

多次被問到今次事故應由誰問責，文本立強調，調查小組只負責調查事作成因及作出建議，問責問題由行政當局跟進。他又說，由於中期報告內有解釋系統的設計特點及細節 流程，為免導致對系統的安全有不良影響，故不會公開報告內容。

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