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政府設跨部門小組統籌盛事支援　主動爭取盛事落戶 (16:15)

財政司副司長黃偉綸宣布，政府將從3方面加強推動盛事經濟，包括成立跨部門統籌協調組，確保在港舉辦的盛事可得到跨部門支援，旅發局亦將成立專組，擔當「第一站聯絡窗口」角色；政府亦會更主動出擊，爭取全球的各項大型盛事落戶香港，又會加強推動盛事在港宣傳，透過香港電台的新節目等，冀讓市民一起投入。

黃偉綸說，盛事的主辦單位考慮是否來港，很多時候並非需要財政支援，更多關注是相關配套，如規管發牌、人潮管理、交通等，日後會透過由他擔任組長、文體旅局長楊潤雄任副組長的跨部門統籌協調組，確保各相關部門及法定機構有緊密溝通及合作，跨部門支持盛事舉行。

他又表示，旅發局會聯同貿發局及政府駐海外辦事處，利用現有網絡物色不同類型盛事在港舉行，亦會主動為在港舉辦的盛事增值，如舉辦文化藝術、美食、購物等周邊活動。黃偉綸又稱，要加強推動全城投入盛事的氛圍，故將加強對一般市民的宣傳，包括由港台製作全新節目每日介紹盛事資訊，政府新聞處亦會與商業媒體合作推廣。

被問到會否主動出擊邀請國際知名歌手來港舉辦演唱會，黃偉綸說，當局會制訂盛事的「爭取名單」，但不會對外公布，以免直接影響與主辦單位的商討過程，他又說會向主辦演唱會的中介人表達歡迎來港的訊息，盼望未來新落成的場館可滿足國際知名巨星的需求。

旅發局設專組擔任「第一站聯絡窗口」

旅發局將成立專組，擔任「第一站聯絡窗口」角色，會與活動主辦機構溝通，並以3個因素評估及挑選活動，包括能否吸引市民、能否為港在全球營造正面曝光、能否展示香港的策略地位，如中外文化藝術交流中心等。旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局會檢視及評估方案是否值得支持，若有需要可幫助物色場地、場地考察等。

政府於去年成立文化藝術盛事基金，吸引及支持國際大型文化藝術活動落戶香港，目前已批出15項活動，其中3項即將舉行，包括於2月14至24日全港多處將展示巨型紅心裝置，料可吸引逾10萬訪客；3月起舉行金庸百年誕辰紀念活動，料將吸引46萬訪客；潮流盛會「COMPLEXCON」3月22至24日首度在亞洲舉行，預計吸引逾3萬訪客。

另外，今年上半年亦將有逾80項盛事在港舉行。被問到政府有否就推動盛事設定績效指標，黃偉綸說，由於2024年要舉行的盛事大部分已定下來，若以盛事數目作今年KPI有些取巧，故會考慮今年經驗，為2025年及往後日子設定KPI。

相關字詞﹕編輯推介 盛事經濟 旅發局 黃偉綸

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