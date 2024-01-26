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運動治療師否認非禮客人　女事主供稱突被拉低內褲 (15:31)

31歲運動治療師涉嫌在工作時非禮兩名女客人，事後要求其中一人撤銷對他的指控。他否認兩項非禮及一項妨礙司法公正罪，今日（26日）於東區裁判法院受審。兼任健身教練及健身KOL的事主供稱，當時被告為她按摩治療下背痛，但未問她意願便拉低她的內褲，按摩她臀部下方。事主感到陰部被人用手背掃到數次，她愕然下質問被告「有需要按到咁低咩？我痛症係上面。」被告縮手，稍後向事主稱「我宜家係幫你全面放鬆呀。」

控辯雙方承認事實指被告鄭家盛（31歲）是一名運動治療師。涉案治療中心為「盛健痛症復康治療中心」，據了解已經結業。

現年30歲的事主X供稱，2022年10月「盛健」經Instagram聯絡她，表示提供免費的痛症治療服務，以換取X在IG上發文宣傳「盛健」。X同意後分別在翌月兩度預約到「盛健」接受治療。

最後一次治療時，X身穿運動內衣及短褲，俯臥在床。被告按摩X下背時，未問她意願便拉低她的短褲及內褲至臀部中間。X雖感錯愕，但因為過往治療下背痛都要露出臀部上方皮膚以接受衝擊波治療，故X認為冇問題。惟被告繼續拉低她的內褲至露出整個臀部，按摩X臀部下方時用手背掃到X的陰部共5次，直至X出聲質問才改回按摩X的臀部上方。

被告結束治療後送X離開，一邊說「你好返，記得幫我出post」，一邊用手拍打X的臀部數下。事後X對事件感覺不舒服，決定報警處理。約兩週後，被告向X傳信息指「相關部門想我哋私下解決」，案件會拖延一年半載，不但對X生活構成影響，而且不會有「X想要嘅結果」，故要求X撤銷指控「等大家生活重回正軌。」X不信被告是真心道歉，並將相關信息交給警方。

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