機場櫻花園明起再度開放　新增「好運來」品種 (15:28)

櫻花園位於東涌機場赤鱲角南路觀景山山腳附近，機管局機場運行執行總監姚兆聰指，櫻花園往年種植了約100棵「廣州櫻」，今年局方與廣州一間大型櫻花培植集團合作，種植了85棟「好運來」櫻花，該品種櫻花更耐熱，適合香港天氣。姚又指，今年機管局亦特別重新設計櫻花園的佈局，如在園內加設有起伏、如「小山丘」的行人徑代替平路，方便市民可用最美角度拍照打卡。

姚又指，今年特別難估計花期，原本估計花期在新年後，但早前本港天氣較暖，故花期推前至近日開始，預計下週末為賞櫻黃金期；由於櫻花園跟港鐵東涌站之間僅為步行距離，往年有很多人由東涌步行到櫻花園，局方今年會加派人手維持秩序，因應人流於櫻花園一帶實施人潮管制及臨時交通管理措施，又提醒現場不設私家車位，呼籲市民不要駕駛私家車到場。

姚說，除了室外櫻花園，元宵佳節期間機管局亦將於一號客運大樓抵港層擺放室內「好運來｣櫻花擺設，讓市民在機場室內也能看到櫻花。