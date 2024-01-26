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機場櫻花園明起再度開放　新增「好運來」品種 (15:28)

機管局去年起在機場島內設置櫻花園並開放參觀，今年花季將至，機管局今日（26日）指，櫻花園明日（27日）起再開放予公眾賞櫻，今年局方種植一款更適合香港天氣的新櫻花品種｢好運來｣，櫻花顏色較往年的「廣州櫻」更鮮艷更紅，花蕾亦較紮實。局方指，園內85棵櫻花樹3分之1已盛開，園內已泛起一片粉紅櫻花海，花期預計會持續7至14天，下周末會開得最燦爛，為賞櫻黃金期。

櫻花園位於東涌機場赤鱲角南路觀景山山腳附近，機管局機場運行執行總監姚兆聰指，櫻花園往年種植了約100棵「廣州櫻」，今年局方與廣州一間大型櫻花培植集團合作，種植了85棟「好運來」櫻花，該品種櫻花更耐熱，適合香港天氣。姚又指，今年機管局亦特別重新設計櫻花園的佈局，如在園內加設有起伏、如「小山丘」的行人徑代替平路，方便市民可用最美角度拍照打卡。

姚又指，今年特別難估計花期，原本估計花期在新年後，但早前本港天氣較暖，故花期推前至近日開始，預計下週末為賞櫻黃金期；由於櫻花園跟港鐵東涌站之間僅為步行距離，往年有很多人由東涌步行到櫻花園，局方今年會加派人手維持秩序，因應人流於櫻花園一帶實施人潮管制及臨時交通管理措施，又提醒現場不設私家車位，呼籲市民不要駕駛私家車到場。

姚說，除了室外櫻花園，元宵佳節期間機管局亦將於一號客運大樓抵港層擺放室內「好運來｣櫻花擺設，讓市民在機場室內也能看到櫻花。

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