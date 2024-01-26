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黎智英案｜張劍虹曾開「國安應變」通訊群組 探討「紅線」 (14:02)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司涉勾結外國勢力案今（26日）續審，張劍虹供稱已故作家李怡爲《蘋果》專欄作家，文章圍繞「政治」、「逆權」、「攬炒」的題材有關，他是黎智英「好心儀嘅作家之一嚟」。張亦提到他開設了「國安應變委員會」群組，會討論視為「敏感」的話題，包括應否在民主黨的海報上加上《蘋果》標誌。控方完成7天主問，預料辯方下週一開始盤問。庭上可見，張劍虹從證人台起身後望向犯人欄方向一眼。

庭上展示的一則WhatsApp信息提到「最近感精力不繼，打算自下月起，每週減寫兩篇世道人生，即星期一三五刊出，繼續寫時評。」張稱信息由李怡發送給他，李怡是黎智英親自邀請的《蘋果》專欄作家，曾任職雜誌《七十年代》總編輯，2000年代至約2015年均持續在《蘋果》撰寫社論，專欄名稱為「世道人生」。

張形容李怡「一直都係阿老闆（黎）好心儀嘅作家之一」，文章題材與政治、逆權、攬炒有關，符合黎的編採方向，他亦非常熟悉共產黨。當時他年事已高，遂提出減產文章。控方舉出兩篇涉案煽動文章〈攬炒的最佳時機〉和〈夜行人吹口哨〉，張確認是李怡所寫。

此外，控方提到同案被告楊清奇的手機有一個「國安法應變委員會」群組。張表示因應當時國安法快生效，很多員工均對法例和工作的影響有疑問，部分人憂慮「紅線」，他在2020年6月22日設立WhatsApp群組，為群組管理員，後來在林文宗的建議下該以Signal群組取代，因Signal的信息有焚燒功能，若討論敏感話題可保密。

控方追問「敏感」的意思，張舉例曾討論應否在民主黨街站海報加印《蘋果》標誌，或會引起報紙與政黨過於密切的觀感，抑或部份廣告是否適合刊登、是否應舉辦法律講座等。控方在主問尾聲問張涉案161篇煽動文章與黎智英的指示刊是否有關？張確認全都是按黎的編採方針和立場刊登，他與其他同案被告有不同角色執行。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 港區國安法 蘋果日報 黎智英

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