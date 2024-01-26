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農曆年煙花匯演8幕歷時23分鐘　預算約1300萬慶委會參與贊助 (12:41)

停辦4年的農曆新年煙花匯演將於年初二晚舉行，以「龍年百業旺、盛世中華強」為主題，匯演分為8幕，共發放23888枚煙花，歷時約23分鐘，活動整體預算約1300萬元。今次煙花發放範圍達850米寬及250米高，較國慶煙花範圍更廣。匯演由文化體育及旅遊局統籌、香港各界慶典委員會贊助，慶委會主席譚錦球表示，匯演中加入很多特色的賀年元素，配樂除保留傳統喜慶的賀年歌曲，亦特意加入年青歌手的樂曲，冀為匯演注入青春動力。

8幕的煙花中有不少寓意吉祥喜慶的煙花效果，例如第2幕中會發放「金色8字」及「紅色8字變爆裂」的造型禮花彈，就如無盡的財富布滿維港夜空，寓意廣大市民財源滾滾；第4幕則會有「金變菊變彩帶綠芯」、「藍向日葵帶藍閃芯」造型煙花，象徵香港是多元文化交融的社會；第8幕則有「金元寶」及「千輪金雨」造型煙花，祝願市民今年賺個盆滿缽滿。

背景音樂方面則有許冠傑演唱的《洋紫荊》、周深及張韶涵演唱《一路生花》、炎明熹演唱《我鍾意》、中樂團演奏的《龍騰虎躍》等。

負責煙花製作的港星多媒體製作有限公司行政總裁毛偉誠說，今年匯演最大「睇頭」是煙花範圍拉闊，3首躉船的距離由以往的175米拉闊至250米，故煙花範圍由國慶匯演的800米寬及250米高，拉至850米寬。對於今次發放的煙花數量較國慶的31888枚少，毛偉誠稱，由於煙花範圍擴大，市民觀賞時不會覺得分別很大，認為匯演仍然有吸引力，又稱特別推薦第2、3、8幕，指圖案比較多，亦更有故事性。

毛偉誠又指，今次賀歲煙花將於晚上8時開始，將配合「幻彩詠香江」燈光表演，相信屆時效果較佳，呼籲旅客觀賞煙花後可在港消費或過夜。

相關字詞﹕編輯推介 農曆新年 煙花

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