零售餐飲清潔勞動力需求強勁　網上招聘平台料今年續請人難 (10:38)

邱力迅表示，部分前線行業，例如零售門市及餐飲業，在去年對勞動力的需求繼續強勁。根據全年招聘廣告量，零售門市升20%；保安及物業管理升16%；酒店及會所升26%；清潔升20%。惟僱主招聘困難一直持續，情況未見明顯改善。

至於薪酬方面的升幅則未如2022年，去年全職月薪起薪點中位數由1.5萬元至1.6萬元，上升6.7%；兼職時薪起薪點中位數方面則持平，維持在60元。

邱力迅預計，本港今年上半年經濟會維持穩定，加上失業率低、人口老化及受環球經濟影響等，料會令招聘持續困難。他建議可推動更多的婦女重新投入就業市場、協助市場釋放及尋找潛在勞動能力，鼓勵和推進前線行業流程及營運自動化；中年求職者亦應積極參與僱主提供的技能培訓。對於即將公布的財政預算案，邱希望政府繼續「向前行」，除輸入外勞，亦要檢視長遠如何推動勞動力。