明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

零售餐飲清潔勞動力需求強勁　網上招聘平台料今年續請人難 (10:38)

本港經濟活動自去年中開始復常，香港網上招聘平台Moovup昨（25日）公布2023年招聘數據，顯示本港企業去年招聘總體呈平穩，以零售門市及餐飲業的招聘需求最大。多個行業薪酬起薪點中位數維持上漲趨勢，全職月薪起薪點中位數上升6.7%至1.6萬元，兼職時薪起薪點中位數則持平，維持在60元。Moovup共同創辦人邱力迅預測，本港今年上半年經濟會維持穩定、失業率低，令招聘前線行業人員仍有困難。

邱力迅表示，部分前線行業，例如零售門市及餐飲業，在去年對勞動力的需求繼續強勁。根據全年招聘廣告量，零售門市升20%；保安及物業管理升16%；酒店及會所升26%；清潔升20%。惟僱主招聘困難一直持續，情況未見明顯改善。

至於薪酬方面的升幅則未如2022年，去年全職月薪起薪點中位數由1.5萬元至1.6萬元，上升6.7%；兼職時薪起薪點中位數方面則持平，維持在60元。

邱力迅預計，本港今年上半年經濟會維持穩定，加上失業率低、人口老化及受環球經濟影響等，料會令招聘持續困難。他建議可推動更多的婦女重新投入就業市場、協助市場釋放及尋找潛在勞動能力，鼓勵和推進前線行業流程及營運自動化；中年求職者亦應積極參與僱主提供的技能培訓。對於即將公布的財政預算案，邱希望政府繼續「向前行」，除輸入外勞，亦要檢視長遠如何推動勞動力。

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞