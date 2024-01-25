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有指珠海擬限港澳車周末假日經大橋出境須早3天預約 澳門政府:非共識 港府:有消息適時公布 (22:00)

港車北上及澳車北上實施後，港珠澳大橋車流量上升，周末及假日常見塞車，有澳門傳媒報道，珠海市商務局上周五（19日） 發表公告，稱批出一份珠海公路口岸出境預約系統的合同，透露當局計劃限制港澳單牌車日後在周末和法定節假日出境前，須提前3天進行出境預約，一日共設12個時段，每時段2小時，每時段可供1100輛車預約。

目前港車北上車輛只需去程預約，返程毋須預約。香港運輸及物流局回覆稱會與內地保持溝通以檢視安排，有新消息會適時公布。澳門保安司回覆當地傳媒時則稱措施仍在初步硏究階段，強調非雙方已達成共識，措施需討論並達成共識後方可實施。

據《澳門日報》報道，珠海市商務局上月就有關系統招標，當局上周五發出《珠海市商務局珠海國際貿易“單一窗口”港珠澳大橋珠海公路口岸通關車輛出境預約系統建設的合同公告》，公布採購結果，系統最終由「珠海電子口岸管理有限公司」投得負責供應，系統建設的合同期為半年，即該系統料半年後推出。

報道引述公告，指系統為進一步合理引導出境車輛有序通行而建設，港澳單牌車（即港車北上及澳車北上車輛）日後在周末和法定假日出境前需提前3天經系統預約，每個用戶一天最多可預約三次，但只能保留一個預約成功記錄，取消預約需在預約時間開始前2小時完成。預約時段開始前一個小時系統自動發送短信提醒車主。

 

 

相關字詞﹕港車北上；運輸及物流局

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