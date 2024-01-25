王逸戰撰文稱有少年犯獄中被雞姦　警證拘一人　惟不夠證據起訴 (19:05)

懲教署周一（22日）回覆指，就近日有人在社交媒體發布全無事實根據的言論，意圖抹黑懲教工作，懲教署予以嚴厲譴責。該署指，十分重視懲教人員的行為及操守，並不時發出個人行為、道德及紀律指引，以作規範。任何人員若干犯違法違紀行為，署方定必依法處理，絕不姑息。該署重申，如在囚人士對在囚期間的待遇有所不滿，可透過署內或署外不同途徑提出申訴。

警方昨（24日）及今日（25日）兩度回覆指，2022年1月30日接獲相關部門轉介一宗「求警協助」案件，交由將軍澳警區重案組跟進。經調查後，人員於2022年2月16日以涉嫌「向年齡在16歲以下兒童作出猥褻行為」及「未經同意下作出的肛交」拘捕一名19歲男子。 警方經進一步調查及徵詢法律意見後，沒有足夠證據對該名被捕男子作出檢控。

懲教署今日（25日）再回應，為保障個人私隱，不會評論有關個案。該署強調，若發現任何違法行為，定必嚴肅跟進，並會按機制轉交其他執法部門跟進。