明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

王逸戰撰文稱有少年犯獄中被雞姦　警證拘一人　惟不夠證據起訴 (19:05)

前年被裁定「串謀煽動顛覆國家政權」罪成，被判囚36個月的前「賢學思政」召集人王逸戰，上周五（19日）在社交網站撰文，稱在壁屋懲教所羈押期間，有少年犯被懲教人員襲擊，2021年底亦有少年犯被其他囚犯「以冬青膏搽龜頭，以牙刷捅肛門，甚至強姦非法肛交」，最後送院，懲教署亦有報警。警方證實，前年以涉嫌「向年齡在16歲以下兒童作出猥褻行為」及「未經同意下作出的肛交」拘捕一名19歲男子。 警方經進一步調查及徵詢法律意見後，沒有足夠證據對該名被捕男子作出檢控。

懲教署周一（22日）回覆指，就近日有人在社交媒體發布全無事實根據的言論，意圖抹黑懲教工作，懲教署予以嚴厲譴責。該署指，十分重視懲教人員的行為及操守，並不時發出個人行為、道德及紀律指引，以作規範。任何人員若干犯違法違紀行為，署方定必依法處理，絕不姑息。該署重申，如在囚人士對在囚期間的待遇有所不滿，可透過署內或署外不同途徑提出申訴。

警方昨（24日）及今日（25日）兩度回覆指，2022年1月30日接獲相關部門轉介一宗「求警協助」案件，交由將軍澳警區重案組跟進。經調查後，人員於2022年2月16日以涉嫌「向年齡在16歲以下兒童作出猥褻行為」及「未經同意下作出的肛交」拘捕一名19歲男子。 警方經進一步調查及徵詢法律意見後，沒有足夠證據對該名被捕男子作出檢控。

懲教署今日（25日）再回應，為保障個人私隱，不會評論有關個案。該署強調，若發現任何違法行為，定必嚴肅跟進，並會按機制轉交其他執法部門跟進。

相關字詞﹕王逸戰 非法肛交 懲教署 壁屋懲教所 編輯推介

上 / 下一篇新聞