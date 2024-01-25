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涉糾黨禁錮大學生　3人囚29個月至60個月 (17:52)

一名大學生於三年前疑因女友私密照流出被勒索，他交贖金時被帶到酒店禁錮，其母被勒索600萬，事主最終自行逃離酒店，9名涉案年輕被告被捕。案中兩名主腦經審訊後被裁定勒索、盜竊及非法禁錮等5罪成立，今（25日）在區院被判囚54個月及60個月，同案一名認罪被告則判監28個月4周。法官林偉權批評主腦兩人出於貪婪犯案，而且手法精密。

受審後罪成的被告楊子潁（25歲，女）及葉文軒（25歲）案發時為情侶；18歲男學生及黃希朗（27歲）早前承認非法禁錮等罪及出庭頂證楊和葉。法官下令為男學生進一步索取感化報告，押後至2月8日判刑。

辯方呈上被告的求情信，法官質疑葉作出不實陳述，為楊開脫罪責，辯方回應稱葉是想保護楊。辯方強調黃辨認出葉、給予重要證供，加上認罪望可獲扣減一半刑期。

法官指出，於2020年9月，事主X的前女友楊子潁與葉，以X時任女友Y的私密照，勒索X付5000元，黃招攬男學生行動，男生再召喚他人加入。X交贖金時遭被告們帶到牛頭角一間酒店房間，被奪去手機和銀包。翌日X母被勒索600萬元，X趁被告熟睡逃脫。同年11月，葉再勒索X父100萬元，事件報警處理。

法官認為就算X沒受傷，他被禁錮失去自由和感到驚慌，他曾對楊差劣亦非被告犯案辯解。法官續指，兩名主腦是伙同犯罪，並且源於貪婪；判處楊監禁54個月，另涉多一項勒索罪的葉則判監60個月。至於黃獲減刑45%，終判監28個月4周。同案其餘5名被告已認罪判刑。

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