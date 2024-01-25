盜用逝者醫療券　警拘13人包括7名中醫師 (16:34)

行動中，被捕13人年齡介乎40至83歲，包括7名中醫師、一名中藥診所負責人及已故合資格領取醫療券人士的家屬。 警員根據法庭手令搜查相關中藥診所及被捕人住所，檢走一批懷疑涉案證物，包括冒簽已故人士的醫療券使用者同意書，以高於市價多倍購入的藥材、貨物，及關付款紀錄。

將軍澳警區刑事部高級督察陳光熙指，有註冊中醫師串通已故人士的家屬，使用已逝世長者的醫療券，有死者家屬帶同死者身分證光顧中醫診所，使用親友生前尚未使用的醫療券，有中醫師更違規聯同家屬在「醫療券使用者同意書」冒簽，騙取政府資助。

警方亦發現有藥房負責人利用長者「唔用就浪費」的心態，教唆他們用醫療券於藥房消費，亦有藥房以超出市價約十倍的價格出售海味、藥物等物品，教唆長者虛假宣稱已接受醫療服務，負責人其後會與已登記的中醫師串謀在醫健通的系統上領取相關醫療券津貼，雙方會再拆賬。據悉，案中涉及8間位於將軍澳區診所，當中包括已故者的配偶、女婿等人，另有長者以1500元購入價值百元的安宮牛黃丸。

「長者醫療券」計劃由2009年開始實施，年滿65歲並持有香港身份證的長者每年可獲發港幣2000元醫療券，而醫療券累積金額上限為 8000元，長者如需使用醫療券，要親身帶同身份證接受醫療服務，不可單純購買個人護理產品、海味等。警方指，市民以違法手段使用醫療券會騙取公帑，有違道德，更有機會觸犯欺詐罪。警方強調，欺詐罪是嚴重罪行，一經定罪最高可被判處監禁14年。