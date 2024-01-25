黎智英案｜《蘋果》不向海外受國安法通緝者付稿費　張劍虹：免被「上綱上線」 (13:25)

控方副刑事檢控專員周天行展示從楊清奇手機擷取的WhatsApp對話，張在2020年8月3日，向楊清奇稱政府通緝多名海外人士，指他們違反國安法，「如果他們來稿，我們也不方便付稿費。內容當然也按原定方針把關」。

張劍虹在控方詢問下補充，記憶中他在同日與黎智英通電話，請示黎如何處理流亡海外及被通緝者的投稿，黎指示他「可以照登佢哋啲稿，但係如果唔想被上綱上線，可以唔畀稿費佢哋，有個平台畀佢哋登佢哋嘅稿就可以喇」，他遂向楊清奇轉達。張相信黎希望避免外界「覺得係《蘋果日報》資助佢哋」，故作此指示，又認為黎覺得被通緝者有港人同情，可以繼續為香港發聲。

控方請張澄清黎實際向他表達過不付稿費的原因為何。張澄清黎只講過「如果唔想上綱上線，就唔畀佢哋稿費」。

控方下午將播放黎智英在2020年7月國安法生效的Twitter直播訪談片段。法官李運騰關注今天已是第6天主問，控方的進度如何，周天行表明可在明天完成主問。