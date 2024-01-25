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黎智英案｜《蘋果》不向海外受國安法通緝者付稿費　張劍虹：免被「上綱上線」 (13:25)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》被控串謀勾結外國勢力案續審，前《蘋果》社長張劍虹第6天作供。控方呈遞張劍虹與《蘋果》主筆楊清奇的信息來往，顯示張在國安法生效後，指示楊若有海外被國安法通緝者來稿，《蘋果》不方便付稿費。張在庭上補充，當時黎智英指示可照登通緝者的稿，但為免遭「上綱上線」可不付稿費，他亦相信黎覺得被通緝者「都係會有香港人嘅同情，佢哋都可以喺外國為香港發聲」。

控方副刑事檢控專員周天行展示從楊清奇手機擷取的WhatsApp對話，張在2020年8月3日，向楊清奇稱政府通緝多名海外人士，指他們違反國安法，「如果他們來稿，我們也不方便付稿費。內容當然也按原定方針把關」。

張劍虹在控方詢問下補充，記憶中他在同日與黎智英通電話，請示黎如何處理流亡海外及被通緝者的投稿，黎指示他「可以照登佢哋啲稿，但係如果唔想被上綱上線，可以唔畀稿費佢哋，有個平台畀佢哋登佢哋嘅稿就可以喇」，他遂向楊清奇轉達。張相信黎希望避免外界「覺得係《蘋果日報》資助佢哋」，故作此指示，又認為黎覺得被通緝者有港人同情，可以繼續為香港發聲。

控方請張澄清黎實際向他表達過不付稿費的原因為何。張澄清黎只講過「如果唔想上綱上線，就唔畀佢哋稿費」。

控方下午將播放黎智英在2020年7月國安法生效的Twitter直播訪談片段。法官李運騰關注今天已是第6天主問，控方的進度如何，周天行表明可在明天完成主問。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英 港區國安法

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