李家超指政府推動盛事具「搭台」角色　正考慮交副財政司長統籌協調 (13:17)

陳家珮提及黨內主席葉劉淑儀昨（24日）在立法會上的口頭質詢，關注政府會否積極邀請國際巨星來港。李家超指，政府具「搭台推廣」的角色，可經中介穿針引線，成功與否也視乎「天時、地利、人和」。

民建聯鄭泳舜議員則提議除文體旅局外的其他政策局可參與盛事經濟，如教育局、醫衞局、運輸及物流局等，每年可舉辦一至兩個高𡶶會或國際論壇。李家超指，目前是由文體旅局主導盛事經濟，並透露政府內部正考慮由財政司副司長統籌協調各局或部門，以及制定「一站式服務」的機制。

經民聯陳祖恒議員則認為即將落成的啟德體育園的容量，不及日本東京巨蛋和韓國首爾綜合運動場，關注如何改善場地配設的軟硬件。李家超同意本港場地上要「加把勁」，指灣仔會議展覽中心和亞洲博覽館兩個場地差不多「用到盡」，指政府已有計劃改建灣仔用地和擴建亞博館，料能增加4成的場地容量。李家超又指可以發展有主題性、長期性的活動，如澳門漁人碼頭。

選舉委員會陳沛良議員指，盛事經濟活動的主題較分散，關注如何達到品牌效應，例如舉辦有如國際金融論壇、國際七人欖球賽及渣打馬拉松的旗艦活動。李家超稱支持品牌效應，認為品牌本身有吸引力，具「磁石效應」和「傳播效應」。他又以去年11月某法國時裝品牌來港舉辦時裝秀為例活動可接觸到數以億計的人，包括品牌本身的消費者，而且出席的人會放上社交媒體宣傳。