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黎智英案｜張劍虹：黎智英指示撐「黃圈」　國安法後感香港與《蘋果》陷「存亡之秋」 (12:52)

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間公司涉串謀勾結外國勢力案，今（25日）進入第16日審訊。前社長張劍虹繼續作供，憶述《蘋果》於2019年在黎的指示下曾發起涉及「黃色經濟圈」的「撐小店」活動，黎認為「只要抗爭呢樣嘢繼續存在嘅話，黃色經濟圈係需要一路存在嘅，同埋對成個抗爭運動係有好處」。在國安法實施後，黎亦「睇英文版睇得好緊」，因有感「香港同《蘋果日報》都係生死存亡之秋」。

控方繼續就黎智英針對《蘋果》英文版下達的指示提問，張供稱英文版涵蓋的內容包括專題、社論、從中文版翻譯而成的報導等，但沒有包含屬於副刊類別的飲食旅遊文章。張指他曾就此尋求黎智英指示，黎認為應集中報導能引起外國關注和輿論的文章，「如果加埋呢啲feature落去，就dilute（淡化）咗成樣嘢囉」。

法官李運騰詢問，傳媒的編採決策是否屬於「社長的領域」？張解釋傳媒公司一般有其編採政策，「好多時都係個owner（東主），佢自己有佢個人嘅style、個人嘅立場，除非個owner係好放手啦，或者個股權係透過啲基金去持有，佢完全唔去處理業務」。

從WhatsApp對話紀錄可見，及至2020年8月，黎智英提到《蘋果》英文版應暫停國際新聞，主力做中國新聞，形容他對英文版「好著緊」、「睇得好緊」，希望能在國安法生效後「可以影響到國際輿論，希望國際可以做到啲嘢」。辯方關注張「不是黎生肚內的蟲」，最終應由法庭裁斷當時黎的心態。

控方呈上數篇刊登在《蘋果》的文章，其中一篇提及「港人應致力保護屬於我們的公民社會、支持在囚人士和黃色經濟圈」，張指文章符合黎的編採指示，《蘋果》亦有在2019年年底發起活動，讓「黃」的小店免費在《蘋果》登廣告。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英 港區國安法

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