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涉無牌打肉毒桿菌素　詩凝美容董事擬認罪協商 (12:58)

涉無牌行醫的佐敦「詩凝美容」先後為3名女顧客注射肉毒桿菌素，事主疑出現醫源性肉毒中毒。事後警方拘捕詩凝美容的一名董事及一名美容師，兩人被起訴無牌行醫及管有第I部毒藥等罪。案件今日（25日）於九龍城裁判法院再訊，控方表示由於涉案董事打算與控方商討認罪協商，加上涉案美容師正在聘請私人律師，故控方申請將案件押後以待處理相關事宜。裁判官遂將案件押至3月13日再訊，此期間兩人續准保釋。

兩名被告分別是詩凝美容董事張敏（44歲），及美容師劉璐（38歲）。兩人同被控兩項「非註冊醫生施行醫藥治療（包括外科手術）導致該人受人身傷害」罪，指她們在2022年11月7日和10日，在九龍油麻地上海街恆邦商業中心305至306室詩凝美容，未進行註冊、暫行註冊或免除註冊手續的情況下，分別對錢姓及仇姓事主進行醫療治療（包括手術），導致兩人受傷。

張另被控一項「非註冊醫生施行醫藥治療（包括外科手術）導致該人受人身傷害」罪，指她在同年11月12日，在同地未進行註冊、暫行註冊或免除註冊手續的情況下，對陳姓事主進行醫療治療（包括手術），導致陳受傷。餘下一項「管有第I部毒藥」罪，指張在同年12月1日，在同地管有一個玻璃瓶載有液體含利多卡因、一個玻璃瓶載有1.18克液體含腎上腺素及一個玻璃瓶載有5.20克液體含利多卡因。

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