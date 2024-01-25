連鎖按摩店突結業　逾200顧客失110萬預繳費　海關拘董事及秘書 (12:56)

擁有3間分店的連鎖按摩店「足府」月初突然結業。海關接獲逾200名顧客舉報，涉及預繳服務費約110萬元，經調查後昨日（24日）拘捕按摩店男董事及女秘書，涉嫌於銷售按摩服務時作出不當地接受付款。直至今日（25日）上午8時，海關共收到248名市民舉報，涉及預繳按摩服務費用約110萬元，一般涉及金額數百元至萬多元，當中最大宗涉及1.8萬元。
本月初一間擁有3間分店連鎖按摩店突然結業，海關收到多名市民據報，表示在按摩店購買預繳式按摩服務，因店舖結業所購買服務未能兌現。海關即時成立專責隊伍聯絡受影響顧客，同時到連鎖店地點，向管業處及業主了解店舖租務。海關發現店舖欠租，亦在明知店舖租約期滿及不能繼續營運，仍然接受顧客付款，包括預繳式按摩服務，涉嫌違反《商品說明條例》，而公司結業後，亦沒有負責人交代善後安排。
海關於昨日採取行動，拘捕一名45歲男子及一名44歲女子，分別為按摩店唯一的董事及秘書，二人獲准保釋候查。海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組指揮官劉志忠表示，投訴人在店舖即將結業前，仍收到優惠信息，而店舖主要是以充值方式銷售，顧客接受按摩服務後在充值戶口內扣除費用。3間店舖均有欠租，正調查公司的拖糧情况。