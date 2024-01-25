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謝偉俊批政府高壓執法及「親小紅書遠香港人」　李家超斥挑撥矛盾　用字令人想起2019 (11:20)

特首李家超出席立法會今年首次「特首互動交流答問會」，其中一個主題為「推動盛事經濟‍」。議員謝偉俊批評，執法人員「高壓執法」，如日夜抄牌、便衣捉亂過馬路市民，加上救市措拖欠效果，又指有意見認為政府施政作風有「親小紅書帳戶、遠香港人」之感，令市民無法投入盛事。李家超回應指，謝偉俊發言之中部分用詞危險，令他想起2019年「黑暴」時「軟對抗」及「反動力量」常用的形容詞，亦反對挑撥矛盾。

議員謝偉俊表示，近日執法人員高調高壓執法，如日夜抄牌、便衣捉亂過馬路市民、「車輪戰」打擊書店及工廈食堂，觀感上讓部分香港市民覺得政府施政「親無納稅小紅書帳戶、遠真正納稅嘅香港人」，形容是蘊釀官民矛盾的社會氣氛，令人覺得心情繃緊、沉重及「無癮」，難投入共享盛事。他又說，政府救市政策「後知唔覺」及失焦錯誤，而市民股、樓、債均損失嚴重，政府似乎亦未能雪中送炭，關注政府會否檢討被指濫罰搶錢的高壓執法，以及增加退稅寬免、「削苛捐雜稅」，借以紓緩民怨民憤，並緩和「嚴刑峻法」的社會氛圍，令市民可以輕鬆愉快的心情，投入盛事經濟。

李家超回應指，謝偉俊使用的一些用詞危險，令他想起2019年「黑暴」時軟對抗及反動力量常用的形容詞，稱如再出現相關矛頭，要立即打擊及制止。他又強調，非常反對挑撥矛盾的說法，強調政府施政考慮整體社會利益，照顧每個階層需要，某些政策或對部分人來說好處較少，但不應因此挑撥矛盾 ， 「更加唔應該挑撥地方矛盾」，認為有關想法迂腐及危險，「一啲小矛盾唔好變成大矛盾、唔係矛盾嘅更加唔好說成矛盾」。他又說，如果在愛國治港原則下，大家宣揚非正面及不符事實的訊息，是危險及不應該。

李家超又說，香港正面臨不同衝擊，明白當整體經濟有挑戰、資產及股票市場受影響，會令市民心情受影響，故要提振士氣、做好自身競爭力，又說推動不同活動時會引起一些小問題及新問題，要認真務實、恰如其分地去處理。

相關字詞﹕編輯推介 立法會 李家超 謝偉俊

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