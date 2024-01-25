李家超稱將為23條立法設專隊　重點向商界及國際社會解說 (12:08)

《明報》文字直播會議情况：

【11:57】李家超在總結發言時表示，政府就23條立法的準備工作已進入最後階段，形容「已經喺衝線嘅直路上」，強調社會民生及經濟問題要全社會集中精神地處理，愈早完成23條立法工作、將議題寫上句號，就愈早可全神貫注發展經濟及改善民生。他又稱，國安風險真實及持續存在，亦可以突如其來，如果失去國家安全， 市民生命及財產安全將失去保障、 社會秩序會受極大威脅、經濟發展會受嚴重阻礙，而外部勢力會乘機而入，令社會動盪，暴力、罪案及各種破壞會無日無之，社會再無寧日。

【11:50】議員馬逢國關注，政府如何釋除文藝界因受錯誤資訊而產生的疑慮。經民聯議員林健鋒就認為，23條立法有助招商引資，但指一提及23條，外地總有人「唱衰、抹黑」，期望政府交代如何應對，穩定市民和投資者信心。新民黨議員葉劉淑儀就建議，當局可參考英國，在通過國安相關法例後，修訂實務守則，向執法部門賦權。

李家超表示，本港會參考外國法律，審視當中適合香港的內容，又指「今次大家已經咁有共識」，原因在於曾經歷 2019 年「黑暴」後醒覺，又認為本港2003年為23條立法失敗，因香港人「太君子」，不知「豺狼當道」，亦不知「外國對香港嘅大肥豬肉虎視眈眈」，立法有助防範「小人」和敵對勢力。

李家超亦指，當局將設「應變反駁隊」，針對社交媒體出現、來自敵對勢力網上文宣，政府有信心盡快完成立法，為長期困擾的問題寫上句號，之後全力拼經濟。

【11:37】議員謝偉銓建議政府可準備簡單易明的資料，讓各議員可以提供協助及支援解說工作。民建聯李世榮則關注政府如何動員社會配合政府立法工作。李家超說，解說工作「沒有最好，只有更好」，要全方位共同合作、重覆解說，感謝議員及愛國愛港力量願意參與，稱認同可以向議員提供相關資料，亦已準備「直接聯絡機制」，當出現涉及立法的新問題，可以透過機制解答得更清楚。

【11:32】李家超指，23條立法的解說至關重要，政府將設數個專隊負責，其中特首、保安局及律政司會主力解說，其他部門支援，即分為核心及支援解說隊伍，而政務司長及財政局長也會參與協調向不同領域解說，點名提及地區、商界及國際社會均屬重要解說對象。

李家超又期望，除政府以外，議員、學者和專家亦可發揮作用，舉例指新民黨議員兼保安局前局長葉劉淑儀向外國媒體解說到位、據理力爭，也有信心另一名同為新民黨議員的前保安局長黎棟國解說工作會做得好；人大常委李慧琼也相信會成功解說。他指全球不同地方都有國安法律，料香港的國安法律相比之下可能只有他們的12%。

李家超亦指，數據涉及國安，亦可能成為大國博弈的工具同武器，指科技變化日新月異，會思考如何訂立法例處理科技演變，同時不可被科技「帶著走」，希望法例具前瞻性，而非因新科技出現而不斷修改法例。

【11:23】答問會展開有關探討23條立法的部分。議員黃錦輝關注，人工智能（AI）及大數據運用普及，或會有人濫用，例如已有人利用AI偽造李家超的短片行騙，相信會有別有用心者利用AI危害國安，認為應加倍小心，要保障數據安全。另一名議員管浩鳴就關注法例字眼詮釋。