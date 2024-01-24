【有片】「AI李家超」 夥「假Elon Musk」呃錢 詐騙影片流傳 (20:51)

偽冒AI短片至少有2條，一條場景是無線電視訪談背景，另一條是李家超出席研討會為背景，內容也是推銷投資高回報計劃。

政府今日再次出新聞稿，呼籲市民必須提高警惕，切勿誤信網上以人工智能偽造的電視節目片段。政府嚴正澄清，影片全屬偽造，指特首李家超從未作出相關投資計劃的言論，並強烈譴責不法之徒假冒行政長官向市民詐騙。政府發言人再次提醒市民，切勿輕信類似的所謂投資廣告或推廣影片，在網上提供個人資料予他人，登記加入有關的應用程式或開啓任何連結，並須慎防受騙。

發言人指，就AI短片事件，已轉交警方作進一步調查。