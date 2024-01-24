【有片】「AI李家超」 夥「假Elon Musk」呃錢 詐騙影片流傳 (20:51)

政府日前作出呼籲，指網上流傳以人工智能偽造的影片，片中見到「AI李家超」現身，推介一項高回報的投資計劃，政府今晚再發新聞稿提醒市民小心。據最新資料顯示，AI李家超短片至少有2條，並且仍在網上流傳，其中一條短片，盜用無線電視訪談節目片段，再用AI技術，將主持人及李家超的對話，偽造成投資推介，片中由AI李家超推銷如何用2000港元投資，每周便可取到60000元回報，而且收益是免稅。另一條短片，李家超更提及美國社交平台X老闆馬斯克（Elon Musk）參與計劃，接著有「AI馬斯克」畫面現身，協助推介虛假投資計劃。
偽冒AI短片至少有2條，一條場景是無線電視訪談背景，另一條是李家超出席研討會為背景，內容也是推銷投資高回報計劃。
政府今日再次出新聞稿，呼籲市民必須提高警惕，切勿誤信網上以人工智能偽造的電視節目片段。政府嚴正澄清，影片全屬偽造，指特首李家超從未作出相關投資計劃的言論，並強烈譴責不法之徒假冒行政長官向市民詐騙。政府發言人再次提醒市民，切勿輕信類似的所謂投資廣告或推廣影片，在網上提供個人資料予他人，登記加入有關的應用程式或開啓任何連結，並須慎防受騙。
發言人指，就AI短片事件，已轉交警方作進一步調查。