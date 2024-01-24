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香港中醫院與廣東中醫院簽合作協議　逾百人陸續北上受訓 (18:47)

香港首間中醫醫院將會在2025年底分階段啟用，今與廣東省中醫院簽署《廣東省中醫院與香港中醫醫院戰略合作協議》，涉及8個範疇，包括研究、培訓、護理等。香港中醫醫院董事局主席王桂壎表示，協議內容主要是協助指導培訓本港的中醫師，提到陸續有約100至200人北上受訓。至於會否有內地中醫師來港協助培訓，他則指或會考慮。

王桂壎又表示，中醫院現時已完成第一階段的籌備工作，啟用時時會先開始門診及日間服務，數十張日間病床將投入服務。

獲委任為中醫院首任行政總監兼院長的浸大協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥則說，期望與廣東省中醫院合作過程中可建立藥物安全資料庫，因病人多同時食用中西藥，管理用藥安全非常重要。他又說，不擔心招聘人手有困難。

現為醫管局港島東醫院聯網服務總監（質素及安全）的劉俊穎，將出任醫院副行政總監（西醫）；護理總監為莊美珍、行政和人力資源總監為羅廣權，財務總監則由呂家豪出任。

醫務衛生局長盧寵茂、醫衛局常任秘書長陳松青、浸大校長衞炳江等今亦出席協議簽署典禮。盧寵茂致辭時表示，中醫醫院將成為本地中醫藥旗艦，帶領本地中醫藥服務由基層醫療走向第二及第三層的里程，亦將推動中醫藥服務、教育培訓、創新和科研的發展，又說與大灣區醫療機構建立緊密溝通、共同探索拓展境外中醫醫療服務模式等，將會是香港中醫醫院未來的重要工作之一。

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