大專生涉「私了」陳真案被控暴動改口不認罪　控方要求索訟費 (16:44)

被告徐俊傑（20歲，大專生）被控暴動罪及有意圖而傷人兩罪，他早前推翻認罪答辯，當場解僱法律援助署的大律師，指對方給予錯誤的法律意見。

被告自行委聘的辯方大律師今於庭上指，被告遲了呈交誓章，望法庭批准延期遞交，而且確認被告維持不認罪，以及呈上醫療報告。法官問及被告推翻答辯的理據何在，質疑被告患過度活躍症不會影響認知。辯方回應稱，被告曾於中學重讀，他理解事情需時較長。

法官關注，屆時聆訊所牽涉範圍多廣，提到被告的精神科醫生或需要出庭作供，又問被告是否間接指其之前律師代表沒顧及他的精神狀况。辯方引述被告認為當時不夠時間考慮，該律師團隊可能未夠敏感，但不代表失職。法官表示，沒聽聞過被告要求更多時間。經過一輪討論，法官下令被告不遲於2月5日呈交誓章，另外拒絕他的保釋申請。

散庭前，控方重申法庭較早時已指示被告日前須入誓章，被告亦有充裕時間準備，惟他「改變心意」、「一手造成」目前情况，浪費法庭和多方的時間，於是提出訟費申請。法官表明理解，但暫未作出決定。