男子涉強姦及非禮女友未成年契妹　判囚7年7個月 (15:48)

庭上透露，被告趙啟邦（現41歲）和前妻育有兩女，從2021年8月起和另一女友發展婚外情，故居於涉案單位，現已和女友分手。辯方求情指，被告和事主X只有同屋住客的關係，被告性侵X並非違反誠信，冀法庭輕判。

特委法官黃佩琪判刑時反駁，X稱呼被告女友為「契家姐」、被告則為姐夫，被告理應妥善照顧X，而非知道X寄人籬下而欺凌X，「故意用長輩身分，獲得不應該獲得的機會，更利用此機會犯案」。法官提及，被告事後承認曾處於性興奮狀態，反省後認同自己有責任照顧X，如果被告一早認清情况，就不會濫用X和女友的信任，為了滿足私慾而犯案。

根據2021年的臨床心理學家報告，X沒有出現創傷後壓力症，但對事件心有餘悸，曾閃過自殺念頭。法官透露，X近期拒絕出席創傷評估會議，法庭無法知悉X的最近狀態，不過參考同類型情况，未成年人遭受性侵必定構成心理創傷。法官認為，即使被告沒有使用暴力，但X供稱一旦反抗的話，被告可能不再收留她，令她無家可歸，屬於加刑因素。

強姦和非禮事件均發生於2021年9月。控方案情指，X因家庭困難居於被告的落馬洲住所，被告曾將X推到床上，把陽具插入X私處，並強吻X的嘴。