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孫玉菡指當局嚴格審批高才通申請　不時突擊抽查 (13:47)

勞工及福利局長孫玉菡今於立法會回應口頭質詢時表示，截至去年12月底，共收到約6.5萬宗高才通計劃申請，當中近5.1萬宗獲批、約3.6萬人已來港。新民黨議員何敬康引述有意見認為，高才通計劃審批較寬鬆，易成為部分人的「移居香港大法」。孫玉菡強調，入境處一直按申請資格嚴格審批每宗申請，續簽簽證時亦嚴格把關，確保申請人已獲聘用或開展業務、獲聘修件與學歷相符，若懷疑有人利用虛假僱傭關係提交申請，或對相關文件真偽有懷疑，入境處會立即跟進調查。

孫玉菡指出，入境處不時會突擊巡查，包括實地核實聘用高才通申請者公司的營運模式、財務狀况及員工資料等，以判斷申報資料是否屬實，強調任何人士以非法手段取得來港工作許可或居留身分，均會依法取消，涉案人士亦須負上刑責。

孫玉菡又說，截至去年12月底，超過兩成獲批申請者來自金融服務界、商業及貿易界與創新及科技界人士各佔約一成半，另有逾一成來自資訊及通訊科技服務界。他說，為掌握及審視高才通申請人對香港的經濟發展影響，正在跟進調查，以問卷形式了解已來港人士的詳細資料，指調查工作將近完成。

港公司外國人員「一簽多行」北上接約9000申請　近萬名大灣區人才申簽注來港

另外，政府於去年《施政報告》宣布，香港註冊公司的外國人員可申請兩年或以上的「一簽多行」簽證到內地，並可獲加快處理。保安局長鄧炳強說，已接獲約9000宗相關申請，與外交部駐港特派員公署商討後，目前已將加快處理安排擴展至學術及科研機構的外國人員，申請人最快翌日可獲簽證。至於會否將「一簽多行」簽證擴展至涵蓋更多不同界別，如文化藝術界及個人身份的外國人員等，鄧炳強回應說，會持續與公署商討。

去年2月起，大灣區6類內地人才可申請「往來港澳人才簽注」，在有效期內多次往來香港。鄧炳強說，截至去年底，已有近1萬名人才用該簽注來港，當中347人屬傑出人才，獲5年有效期簽注；5872名科研、文教及衛健人才獲3年簽注；3739名法律及其他人才獲1年簽注。

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