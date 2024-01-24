涉廣福道兩死車禍的士司機認誤殺　稱無法解釋為何突然「抽頭」 (13:41)

辯方求情指，被告莫培華（現66歲）案發當日為「替更」的士司機，駕駛經驗近50年，曾有3個交通罰款案底。辯方表示，被告事後感自責和內疚，冀向死傷者家屬道歉。在法官陳慶偉提問下，辯方稱無法解釋被告越過車輛「爬頭」的原因，僅稱本案嚴重性極罕有。陳官表明，被告沒有飲酒，涉事的士亦沒有乘客，「完全睇唔到有咩必要（這樣做），除咗自己有個人原因以外」。案件押後至2月22日判刑，被告須繼續還押。

案情指，事發於2021年8月22日早上11時，廣福道的綠燈亮起，西行線上的私家車和綠色的士均停下，行人陸續過馬路。被告駕駛之紅的沒有停下，反而越過前方兩架車「爬頭」，加速切入對面的東行線，再切回西行線時撞向安全島。紅的一度撼中交通燈，並將6人捲入車底，包括37歲孕婦和4歲男童。事件導致一男一女死亡，男死者的腦組織被擠出顱腔，胸部和脾臟受傷；女死者的胸部、脊柱和骨盆受傷。涉事4名傷者傷勢嚴重，受傷孕婦驗出胸部和手部受傷、顱骨骨折和腦內血腫，於2022年1月誕下嬰兒；受傷男童則驗出腦內出血和腸道損傷等。