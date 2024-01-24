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五旬漢籲殺警隊高層煽惑傷人罪成　官不信「發噏風」 (13:12)

立法會前議員林卓廷2020年在facebook發帖文，稱「今晚又爆大鑊！告黎智英CLS!!!」，五旬保安員涉留言稱若多人入警總殺害時任警務處長鄧炳強，他們不會「咁高氣焰」。該名保安員否認煽惑他人有意圖而傷人罪，經審訊後今（24日）在區院被裁定罪成，法官批評他以「發噏風」開脫罪責是匪夷所思，反問勒索恐嚇是否同樣可獲免責。被告須還押至2月7日判刑，以待索取社會服務令等報告，法官明言不一定接納報告建議。

辯方求情指，被告周健國（現53歲）有精神病史，若被判囚承受較大壓力；法官李慶年稱「適應障礙症好多香港人有，不過無去睇醫生啫。」辯方同意被告在網上留言不足兩天便已遭移除，李官關注到，有人在被告留言後指他「可能違反國安法」，辯方解釋被告當時睡覺、沒有留意。

李官裁決指，被告庭上證供和錄影會面的招認出現關鍵矛盾，證供不可信及不可靠，例如他提到於2020年12月留言時「好暴躁」、擔憂小朋友學壞，但留言明顯具煽動性、教壞小朋友，為前後矛盾。

李官指出，被告作為有從商經驗的成人，以「發噏風，講完就算」來開脫罪責，說法匪夷所思；質疑難道勒索恐嚇、黑社會收「保護費」都可以「發噏風」來作刑事免責，並認為辯方以歪理說成道理。被告在錄影會面招認亦顯示，他不滿政府、警隊，以及黎智英被捕。李官拒納被告聲稱沒留意帖文屬於林卓廷專頁，認為他只是掩飾過錯。

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