楊潤雄指不排除個別個案放寬文藝盛事基金申請　助吸歌手訪港辦演唱會 (15:07)

葉劉淑儀指，美國歌手Taylor Swift舉辦66場演唱會已「賺咗10億（美金）」，但她的世界巡迴演唱會的亞洲站選擇在新加坡舉辦而非香港，稱香港錯失了機會，關注政府會否積極邀請國際或者內地「頂流」藝人來港演出。楊潤雄認為，應由市場決定哪一位歌手來港演出，難以靠政府主導，並非「一定要攞到邊一個過嚟（香港）就叫成功或者失敗」。

楊潤雄說，現時在港舉行的大型音樂演唱會數目已逐步回復至疫情前，在2023年每月約有2個，人數超過1萬個的演唱會，紅館使用率近乎100%，大型場地如中環海濱活動空間，其每場演唱會觀眾人數由1至2萬人不等，反映香港不乏吸引力。

民建聯議員周浩鼎問及政府會否主動邀請國際歌星來港，「主動出擊、落水展現政府誠意」。楊潤雄回應，政府歡迎所有歌手，鼓勵營運者和中介找不同歌星和組合，以吸引不同觀眾群，並盡量邀請比較著名的歌手，政府亦會與本地主辦單位和與國際知名經理人商討。議員管浩鳴就引述意見指其中一個熱門表演場地亞洲博覧館交通配套不足。楊潤雄表示，亞博館的承辦商也有責任，政府會因應情况與承辦商再商討。

另外，自由黨議員邵家輝提及，多個國家高層會頒獎予韓國知名女團Blackpink，感激他們到當地演出。楊潤雄稱政府將來會視乎社會意向，再考慮是否向個別歌手頒獎，現在應先做好對外宣傳，並因應不同需求，盡量提供協助以便他們來港。