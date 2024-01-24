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海關破19宗冒牌電子產品走私案拘3名司機 (13:05)

海關於本月8日至19日打擊跨境轉運冒牌電子產品活動，共偵破19宗案件，檢獲1.4萬件冒牌電子產品，估計市值約1000萬元，並拘捕3名男子，行動為歷年來針對跨境轉運冒牌電子產品中，緝獲產品市值最高的一次。

海關留意到不法分子跨境轉運冒牌電子產品有上升趨勢，模式亦有所改變，指去年下半年起，不法分子主要利用海路將貨物走私到港，再轉運至外地，至去年12月，發現利用陸路偷運冒牌電子產品的方式有上升趨勢。海關遂展開為期兩星期的特別行動，除透過情報及風險管理，加強打擊由陸路入口走私貨物，另一方面與物流業界緊密合作，加強檢查速遞中心的高風險轉口貨物，當中在多個速遞中心及物流公司，偵破15宗涉及跨境轉運冒牌電子產品案件，在深圳灣口岸偵破3宗入境貨車走私冒牌電子產品案件，並拘捕3名男司機，另一宗在屯門內河碼頭破獲。

海關版權及商標調查科調查主任羅國銓指，檢獲的走私貨物，大多數為高價值的冒牌電子產品，包括手機、智能手表、手機配件及無線耳機等，部分仿真度高，包裝精美。其中有部分「高仿」電子產品，例如無線耳機，不法分子會以低質素不知名品牌的包裝盒套於外層掩飾。經初步調查，檢獲的冒牌貨品將轉運外地，主要目的地為美洲及歐洲等地區。

海關在整個行動共偵破19宗案件，拘捕3名男子，年齡介乎43至63歲，涉嫌違反商品說明條例，現已獲准保釋候查。

相關字詞﹕海關 編輯推介 走私

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