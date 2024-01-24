前解款員斬死舊同事謀殺罪成囚終身　官拒接納精神失常辯解 (11:48)

法官陳仲衡表示，被告張文港（現34歲）聲稱因為精神失常才犯案，但陪審團拒納他說法。辯方為被告呈上5封求情信，內容指被告是無意殺人及不想傷人，但陳官不接納該些說法，指被告於2018年曾有一次傷人的定罪紀錄，反映他為人暴力，以及本案並非單一事件。

控方開案陳辭稱，被告和事主李詠豪（終年34歲）曾在衛安共事。案發前兩日，被告乘車途經旺角，突然上前拍打車窗，向李大叫。兩日後，被告在將軍澳站櫃員機旁出現，從背包取出長刀襲擊李的頸部，李隨即倒地，同事嘗試制服被告，被告揮拳襲擊一人後逃去。

被告早前自辯稱，初期和事主關係亦師亦友，後來因工作誤會，關係惡化。被告承認離職後情緒爆發，遇見事主後情緒激動，所以跟蹤他。被告形容一直想和對方「同歸於盡」，但無意殺死他。