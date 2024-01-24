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黎智英案｜張劍虹指《蘋果》英文版塑中共壞形象　冀美國讀者提供財政及政治支援 (16:37)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司被控串謀勾結外國勢力案繼續審訊，前《蘋果》社長張劍虹第5日作供。控方圍繞《蘋果日報》英文版提問，張劍虹指黎智英明言希望《蘋果》英文版爭取海外支持，編採亦不需考慮持平，只需集中報道「黃營」觀點。

控方展示黎智英向張劍虹所傳信息，指黎曾要張兼任《蘋果》英文版出版人。張劍虹在庭上否認，指案發時《蘋果》英文版執行總編輯的馮偉光才負責英文版運作，並向張劍虹匯報工作，再由張向黎匯報。

張劍虹亦解釋《蘋果》英文版編採方針，指黎智英曾稱「不需要考慮向外國讀者展示平衡不同顏色的觀點」，只需集中報道「黃營」觀點。法官李運騰詢問，有關方針是否同樣適用於《蘋果》中文版，張劍虹回應指「英文版仲更加極端咗好多」，《蘋果》中文版新聞較多樣，不一定全為負面。張劍虹又指，當時正值新冠疫情，黎認為疫情令外國覺得「中國呢個政權係好多問題」，希望塑造「中國共產黨打壓人權、隱瞞、無誠信」的形象予外國讀者，「想畀美國多啲理由去對中國做一啲敵對行動」。

張劍虹又指黎智英曾提出對《蘋果》英文版的期望，稱希望令《蘋果》走向美國讀者，希望美國人成為《蘋果》與美國政治的「槓桿」。法官李運騰問及「槓桿」的意思，張稱意指影響美國民意，從而對美國政治產生作用，「做啲敵對行動可以幫到香港，同埋保護到《蘋果日報》」。

控方亦展示黎智英曾在WhatsApp群組指，向助手Mark Simon稱希望找時任美國副總統彭斯訂閱《蘋果》英文版。張劍虹在庭上補充，黎曾吩咐Mark Simon找美國時任總統特朗普、副總統彭斯及國務卿蓬佩奧訂閱《蘋果》英文版，希望「對《蘋果日報》提供到最大嘅政治保護」，但計劃不成功，「因為佢哋係政要，佢哋個付款紀錄唔可以留喺我哋（蘋果）網站」。

《明報》文字直播審訊情况:

【16:26】休庭。

【16:10】張劍虹續指「twitter live」首次播出日期是2020年7月9日，當時只有黎一人演講。至7月30日，節目第二次播出時，改為邀請嘉賓對談，當日張志偉在群組傳信息指嘉賓為Mark Clifford和Ray Berhart。張劍虹稱不認識Berhart。李官問該節目是否每週一次的節目，張回答最初不是，「往後做就係每個星期」、「再後期，去到11月尾做得密咗，有時一個禮拜做一兩次都有試過。」

【15:51】開庭。控方展示另一則信息，內容涉及黎智英指示張劍虹聯絡一名叫Lucia的女子。張表示，該女子原本為黎旗下一間台灣公司的職員，後來經Mark Simon介紹予黎認識，原因是該女子熟悉社交媒體，能夠幫助 《蘋果》英文版打進海外市場。其後張按照指示將該女子招攬到《台蘋》工作，對方為「twitter live」的運作提供建議。

控方再展示同年7月3日，張志偉在群組內傳送的信息：

張志偉：各位，根據IC報告，截至昨日（7月2日），我們蘋果英文版的active user已突破30萬。

張劍虹解釋，「active user」是指蘋果英文版網頁被人瀏覽的總次數。

【15:27】休庭。

【15:15】控方討論發生於2020年6月30日的事情，當日張志偉在群組內傳送信息。

張志偉：老闆計劃做的twitter live，目的是和外國讀者互動，打國際線，我建議以下做法…

張劍虹：是否後天就開始？惡法剛生效。

張劍虹解釋「twitter live」正是「Live Chat with Jimmy Lai」節目的前身，指「黎生喺twitter live度講嘢或者想請啲嘉賓，但初期我記得係冇嘉賓…後期有嘉賓嗰時，直播佢哋嘅對談。」而張口中「惡法」是指《港區國安法》。

控方詢問為何「twitter live」會與國安法扯上關係，張劍虹指當時黎智英一直籌備與外國知名人士的訪談節目，「都係談論香港而家呢個局勢，國安法生效之後局勢，希望外國即係佢哋關注香港個形勢，即係提供援助。」由於黎很緊張國安法對香港及《蘋果》的影響，張當時猜想「黎生係咪想即刻，想去做節目，想去論佢對呢個法例、對香港影響、對蘋果影響嘅睇法」，故張才會問節目是否在7月2日開始。

【15:10】控方繼續展示張志偉傳送的兩則信息，分別提到「我們由今日周一（2020年6月1日）開始，一連五日至周五的晚上8pm，都會push英文版蘋果文作宣傳，該push會是世界push，所有人都會收到和看到內容」，以及附上「北美蘋果」的超連結。張解釋，當時蘋果另外推出名為「北美蘋果」的獨立收費網站，提供《蘋果》及《台蘋》的新聞，服務對象為美國及加拿大的讀者。

【14:55】 控方展示「English News」的WhatsApp群組內信息，張志偉（案發時蘋果動新聞平台總監）2020年6月1日提到「Luke De Pulford在twitter幫我們蘋果英文版宣傳，更說有興趣在我們英文版蘋果寫專欄」、「各位，我們蘋果app今日已在英國上架了」。張劍虹在庭上指，Luke De Pulford（裴倫德）應為英國保守黨及人權組織成員，但他沒有注意對方最終有否為《蘋果》撰寫專欄。

張又指，當時由於歐盟國家對於手機應用程式有嚴格的私隱法例，不容許程式收集用戶數據，故此除了歐盟地區無法下載《蘋果》以外，「應該喺其他地方都冇問題」。及後他補充「中國，中國應該唔得。」

【14:30】開庭。控方繼續有關《蘋果》英文版運作的事宜，張劍虹指馮偉光在2020年6月初才重返《蘋果》執掌英文版，此前未有任何人專責管理英文版，馮加入負責挑選要翻譯的新聞、管理翻譯團隊及聯絡英文寫手。張補充指，一名叫「盧峯」（馮的筆名）的用戶從一開始便出現在「English News」的WhatsApp群組中，故張猜測黎一早將馮加入到群組，只是張沒有留意。

【12:45】休庭。

【12:25】 控方展示同日黎智英向張劍虹傳信息指「時勢迫使，請你兼任蘋果英文版出版人。」張劍虹在庭上否認是《蘋果》英文版的出版人，並指馮偉光（案發時《蘋果》英文版執行總編輯）負責英文版運作，馮會向張直接匯報工作，再由張向黎匯報。

【12:19】張劍虹指，《蘋果》英文版同年5月25日推出市面，當時先推出網頁版，其後等待蘋果APP Store批准後才推出手機應用程式版。

控方其後討論黎智英與張劍虹於同年5月19日有關《蘋果》英文版的討論信息，黎提及「今次中美對峙台灣在美國戰略上提升，令美國人關注。」張指該信息與黎的編採指示有關，即「中國對台灣嘅脅迫，會令到美國人更加同情」、「黎生觀點係台灣如果有美國嘅保護，商人投資就會更加放心」，故黎要求張多加報道相關新聞。

張補充指「黎生呢嗰用意，我相信係令美國人更加關注台灣被中國脅迫個情況。」法官李運騰問此舉是否欲向中國施加負面批評？張表示正確。

【11:53】 開庭。控方繼續提問有關「English News」的WhatsApp群組內信息，其中一段信息於2020年5月12日發出：

黎智英：尤其美國政治人物訂閱蘋果對我們的政治庇護更重要，我仍然認為英文版有需要設在我們app內。

張劍虹稱，理解信息為黎智英創辦《蘋果》英文版的其中一個目的，即希望美國政治人物藉訂閱《蘋果》，為 《蘋果》提供政府庇護。

另一則訊息翌日發出：

黎智英：我越想越覺得英文版應該著重大陸新聞，專題和文章花絮等，在疫情肆虐後掀起的反中情緒，這些是美國人最需要看。

張指黎智英曾說新冠疫情令美國的反中情緒「好犀利」，「所以美國人而家係最需要睇到呢啲反中文章。」

【11:14】 早休，黎智英在被告欄向律師給予指示。

【11:00】控方繼續展示黎智英在WhatsApp群組的信息，顯示他向「Mark」稱希望找時任美國副總統彭斯訂閱《蘋果》英文版。張劍虹在庭上補充，指「mark」是黎的助手Mark Simon，據他理解黎曾吩咐Mark Simon找美國時任總統特朗普、副總統彭斯及國務卿蓬佩奧訂閱《蘋果》英文版，希望「對《蘋果日報》提供到最大嘅政治保護」，但計劃不成功，「因為佢哋係政要，佢哋個付款紀錄唔可以留喺我哋（蘋果）網站」。

另一段信息則顯示黎指示邀請專欄作家時，「不需要考慮向外國讀者展示平衡不同顏色的觀點，我們只需集中我們香港《蘋果》的觀點，報道『黃營』的觀點」，又建議不要邀請太盟投資集團主席單偉建撰文，雖然「他是我的朋友，亦是一名在西方受歡迎的中國作家，但他對中國只有我們不需要的正面觀點。我們不需要取得平衡，只需要集中保護香港的人的觀點，這是世界想聽到的聲音」。

李官詢問上述政策是否同樣適用於《蘋果》的中文版，張劍虹則形容「英文版仲更加極端咗好多」，中文版的新聞較多樣，不一定全為負面，「但英文版我哋會揀一啲新聞去譯，更加負面啲」。至於黎透過英文版想向外國讀者呈現中國的甚麼形象，張認為當時正值新冠疫情，黎認為「令到外國覺得中國呢個政權係好多問題」，希望塑造「中國共產黨打壓人權、隱瞞、無誠信」的形象予外國讀者，「想畀美國多啲理由去對中國做一啲敵對行動」。

【10:30】控方展示2020年5月10日黎智英向張劍虹發送的信息，提到「今日馮晞乾提議出英譯新聞電子版諗得過」。張稱馮是《蘋果》的專欄作家，確認建議由他提出。同日張回覆黎「重要專題我想可以做，而不是新聞。如22條、陶輝等」，又提出招納一群有心的大學生，從專題開始。張解釋《基本法》廿二條是黎當時覺得對香港影響甚大的題目，關乎中聯辦可直接影響香港事務。陶輝當時則應是警司而被指僭建，張以此為例子，建議英文版刊出此類深度專題。

黎其後提出他對英文版的期望，並說「若外國人想透過支持我們來支（持）香港，我們就得救了。越想越覺英文版是我們當下必須做事項」。張覺得黎希望同時爭取財政收入和政治保護。黎亦向有多名高層在內的群組發信息，提醒要「努力量（盡）快推動這事，現在很多美國大媒體要訪問我是想撐我哋，是時候走向美國讀者，讓他們的存在成為我們與美國政治的槓桿，是很大支持柱梁。」

至於發放消息的方法和渠道的事宜，黎稱會交予Mark Simon處理，此前應先提升內容質素。

【10:02】開庭。

張劍虹早前作供提到黎智英希望藉推出《蘋果日報》英文版報章爭取西方民主國家的關注，控方圍繞此範疇提問。張今日作供時指，黎智英表明挑選英文版寫手的準則就是只需支持《蘋果日報》和香港的觀點，「唔需要話平衡」、「唔需要一個balanced view」。

張又指，黎曾提及新冠疫情爆發後，「反中情緒係美國最需要嘅」，希望美國人成為《蘋果》與美國政治的「槓桿」。法官李運騰問及「槓桿」的意思，張稱意指影響美國民意，從而對美國政治產生作用，「做啲敵對行動可以幫到香港，同埋保護到《蘋果日報》」。

明報記者 譚希琳、湯璧瑜、楊志權

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