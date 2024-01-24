【持續更新】黎智英案｜張劍虹指《蘋果》英文版塑中共壞形象　冀為美國「敵對行動」提供理由 (10:34)

《明報》文字直播審訊情况:

【11:14】 早休，黎智英在被告欄向律師給予指示。

【11:00】控方繼續展示黎智英在WhatsApp群組的信息，顯示他向「Mark」稱希望找時任美國副總統彭斯訂閱《蘋果》英文版。張劍虹在庭上補充，指「mark」是黎的助手Mark Simon，據他理解黎曾吩咐Mark Simon找美國時任總統特朗普、副總統彭斯及國務卿蓬佩奧訂閱《蘋果》英文版，希望「對《蘋果日報》提供到最大嘅政治保護」，但計劃不成功，「因為佢哋係政要，佢哋個付款紀錄唔可以留喺我哋（蘋果）網站」。

另一段信息則顯示黎指示邀請專欄作家時，「不需要考慮向外國讀者展示平衡不同顏色的觀點，我們只需集中我們香港《蘋果》的觀點，報道『黃營』的觀點」，又建議不要邀請太盟投資集團主席單偉建撰文，雖然「他是我的朋友，亦是一名在西方受歡迎的中國作家，但他對中國只有我們不需要的正面觀點。我們不需要取得平衡，只需要集中保護香港的人的觀點，這是世界想聽到的聲音」。

李官詢問上述政策是否同樣適用於《蘋果》的中文版，張劍虹則形容「英文版仲更加極端咗好多」，中文版的新聞較多樣，不一定全為負面，「但英文版我哋會揀一啲新聞去譯，更加負面啲」。至於黎透過英文版想向外國讀者呈現中國的甚麼形象，張認為當時正值新冠疫情，黎認為「令到外國覺得中國呢個政權係好多問題」，希望塑造「中國共產黨打壓人權、隱瞞、無誠信」的形象予外國讀者，「想畀美國多啲理由去對中國做一啲敵對行動」。

【10:30】控方展示2020年5月10日黎智英向張劍虹發送的信息，提到「今日馮晞乾提議出英譯新聞電子版諗得過」。張稱馮是《蘋果》的專欄作家，確認建議由他提出。同日張回覆黎「重要專題我想可以做，而不是新聞。如22條、陶輝等」，又提出招納一群有心的大學生，從專題開始。張解釋《基本法》廿二條是黎當時覺得對香港影響甚大的題目，關乎中聯辦可直接影響香港事務。陶輝當時則應是警司而被指僭建，張以此為例子，建議英文版刊出此類深度專題。

黎其後提出他對英文版的期望，並說「若外國人想透過支持我們來支（持）香港，我們就得救了。越想越覺英文版是我們當下必須做事項」。張覺得黎希望同時爭取財政收入和政治保護。黎亦向有多名高層在內的群組發信息，提醒要「努力量（盡）快推動這事，現在很多美國大媒體要訪問我是想撐我哋，是時候走向美國讀者，讓他們的存在成為我們與美國政治的槓桿，是很大支持柱梁。」

至於發放消息的方法和渠道的事宜，黎稱會交予Mark Simon處理，此前應先提升內容質素。

【10:02】開庭。

張劍虹早前作供提到黎智英希望藉推出《蘋果日報》英文版報章爭取西方民主國家的關注，控方圍繞此範疇提問。張今日作供時指，黎智英表明挑選英文版寫手的準則就是只需支持《蘋果日報》和香港的觀點，「唔需要話平衡」、「唔需要一個balanced view」。

張又指，黎曾提及新冠疫情爆發後，「反中情緒係美國最需要嘅」，希望美國人成為《蘋果》與美國政治的「槓桿」。法官李運騰問及「槓桿」的意思，張稱意指影響美國民意，從而對美國政治產生作用，「做啲敵對行動可以幫到香港，同埋保護到《蘋果日報》」。

明報記者 譚希琳、湯璧瑜