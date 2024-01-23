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女子涉餵家人食安眠藥　陪審團裁定企圖謀殺罪成 (18:45)

母親聲稱聽到一把男聲，恐嚇會強姦其女兒，遂在丈夫和女兒的奶茶混入安眠藥，待兩人昏睡後再以刀割傷女兒頸部。母親被控企圖謀殺和意圖施用使人神志不清藥物罪，陪審團今（1月23日）退庭商議後，大比數裁定被告企圖謀殺罪成，並一致裁定意圖施用藥物罪成。被告須還押至下周四（2月1日）判刑，以待索取兩份精神科報告。

被告楊芳茱（案發時45歲，下同）被控2021年4月13日在藍田麗港城一單位，非法導致其女兒Natalie（19歲）和丈夫Henry（58歲）服用安眠藥「勞拉西泮」，意圖干犯可公訴罪行，並企圖謀殺女兒。法官張慧玲表示，從本案裁決和個人背景可見，被告犯案屬於精神狀况引致的不足責任（diminished responsibility），比起判監，法庭傾向判醫院令。

控方開案陳辭指出，警方事發翌日到達涉案單位，發現被告女兒手部和頸部受傷，其中頸部有撕裂傷勢，傷口深入肌肉，導致肌肉結構受損。丈夫左手肘則受輕傷，兩人驗尿樣本含有勞拉西泮。警方在涉案單位睡房找到一把刀，刀鋒驗出女兒DNA。

被告在錄影會面承認，曾在丈夫和女兒的奶茶混入30粒安眠藥，待兩人入睡之後，被告用刀割女兒手部三下，導致女兒手部流血。被告又稱，事發近半年前聽到一把男聲，聲稱會綁架和強姦其女兒，又稱將女兒賣給妓院。被告將事件告訴女兒和丈夫，並WhatsApp丈夫着盡快躲避。

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