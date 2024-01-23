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23歲女子涉童樂居虐兒案 認屈手腕、掌摑及捏耳 (18:32)

香港保護兒童院舍「童樂居」虐兒案，23歲幼兒工作員獨自被控11項虐兒罪，案件今午（23日）於區院開審。控方新增2項屬交替控罪的普通襲擊罪，被告只承認其中5項虐兒罪，案情透露她對幼童屈曲手腕、推頭撞牆；她否認餘下8罪受審，被指曾捉住幼童腳部向下壓，以及以拳頭連續敲打幼童頭部約6下。審訊明（24日）續。

女被告黃潔瑩（23歲）被控虐待幼童包括1至3歲大，她承認10次虐兒事件。辯方今為被告申請保釋，直至作供後才還押，獲法官王詩麗批准，由被告母親為被告人事擔保1萬元。

被告認罪的同意案情指，被告用毛巾大力揉搓男童B的面部，推他倒地；被告向後扯B的頭髮至少7秒。B坐在便盤時，被告屈曲他的手腕，B掙扎甩開，惟被告拍B後腦令其前額碰板，又推他的頭部撞牆。被告捏男童U耳朵、推其臀部和掌摑他，並推身分不詳幼童向廁格。被告亦抓女童Y手臂拉往自己，Y頭頂因而撞到嬰兒床框；她另執起男童AG衣領拉向地下，使AG臀部着地。

針對被告否認控罪共有5次事件，控方指稱，當男童A攀越嬰兒牀觸碰其他兒童，被告推A落牀，捉他右腳多次向下壓約15秒，A大哭反抗不果，繼而縮腳及遮掩太陽穴。被告打男童D頭部、扔掉襪子擊中他的下巴；另拖拉女童H及以拳頭敲打她的頭部。

在遊樂場，男童R屢次嘗試爬上戶外太陽傘的底座，被告見狀推開R令他跌倒哭泣，又提起R用力放他在地上，並拍打R頭部共約8下。同時，身分不詳的兒童X和Y在底座的另一方搖動太陽傘杆，被告拍打X的左臂及Y的頭部，兩人差點失平衡退後，控方指被告虐待R、X及Y，或至少對X和Y構成普通襲擊。

 

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