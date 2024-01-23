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4名聯合國專家促廢除國安法釋放黎智英　陳國基：國安法助港重回正軌 (17:39)

聯合國人權理事會舉行普遍定期審議工作組會議，政務司長陳國基以中國代表團副團長身分出席會議。4名聯合國專家日內瓦時間周一發表聲明，呼籲香港當局立即釋放壹傳媒創辦人黎智英及撤銷所有控罪，同時呼籲香港廢除國安法。陳國基於當地時間周二出席會議時就發言指，隨着《香港國安法》貫徹落實和選舉制度經過完善，香港「在動亂中惶恐度日已成過去」，社會治安回復穩定，香港已重回正軌。

參與的聯合國特別報告員包括分別負責言論自由的特別報告員Irene Khan、負責和平集會及結社自由的特別報告員Clement Voule、負責酷刑及其他殘酷或非人道對待的Alice Edwards，及負責法官及律師獨立性的Margaret Satterthwaite。特別報告員是聯合國人權理事會委任的獨立專家。

他們在聲明中關注黎智英言論、和平集會、結社及公平審訊權利受嚴重侵犯，包括選擇海外律師被拒，及面對指定法官審訊。他們重申，呼籲香港按聯合國人權事務委員會建議，廢除國安法，並提醒國家安全法律不應針對行使言論及和平集會權利的人身上。

中國常駐聯合國日內瓦辦事處去年5月曾以近2萬字的中英文信件反駁聯合國專家，質疑有人試圖濫用聯合國機制干預香港司法程序，並呼籲聯合國專家尊重香港獨立司法權。

相關字詞﹕編輯推介 黎智英 港區國安法 陳國基 聯合國

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