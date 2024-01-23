新春增口岸24小時通關　政府料600萬人次港人及遊客陸路出入境　稱大型活動助吸過夜客 (17:10)

新田設指定行車線 限私家車經皇崗口岸

卓永興指，因應皇崗口岸正有工程導致其關口櫃檯數目較少，未持有落馬洲/皇崗口岸許可證的跨境私家車，在年三十至年初四均不可經皇崗口岸過關，可改於深圳灣口岸過關。深圳灣口岸會在年三十至年初四5日提供通宵旅客及客車清關服務，所有持有深圳灣、落馬洲、皇崗、文錦渡和沙頭角許可證的跨境私家車可以在凌晨時段使用深圳灣口岸。

東鐵線在年三十及年初二晚最後一班前往羅湖站的北行列車，將延至零晨0時56分於金鐘站開出，料約於上午1時46分到達羅湖站，而最後一班離開羅湖站的南行列車，則會於凌晨2時30分開出，約於上午3時20分到達金鐘站。港鐵亦將於農曆年期間加強列車服務，包括年三十晚大部份鐵路線通宵行車。

專營巴士亦會在假期期間營運兩條特別通宵巴士路線，在深宵時段往返屯門和天水圍；跨境巴士亦會新增凌晨時段並使用深圳灣口岸，同時加強皇岸口岸往返市區的站點，包括佐敦、太子、灣仔等站，以及增加來往落馬洲新田運輸交匯處和落馬洲皇崗口岸的皇巴班次。

卓永興預料，在年三十及年初二晚上9時至凌晨1時期間，鐵路和其他交通工具每晚總運力為8萬人次。

被問到措施會否更為鼓勵旅客即日來回，減少過夜客。卓永興認為，本港的確應多想方法吸引旅客留港過夜，但並非利用交通安排變相強逼旅客留港。楊潤雄亦指，今次延長口岸服務時間安排為滿足即日來回的旅客，相信同時會有更多旅客因此而選擇在相關日子的中段抵港，加上新春期間連續數天有大型活動，例如花車巡遊及煙花匯演，料可吸引旅客留港過夜。

當局又解釋選擇深圳灣口岸24小時通關及羅湖口岸只在兩日延長服務的原因。卓永興表示，由於羅湖口岸延長服務需配合鐵路支援，若連續數晚延長口岸服務時間，會令港鐵無足夠時間作必要維修，政府考慮時要兼顧鐵路安全。運輸及物流局長林世雄亦補充，由於鐵路日常收車後，只有「黃金兩小時」用作巡路及維修，當局有必要平衡鐵路安全和通關需要。保安局長鄧炳強就指，揀選深圳灣口岸作24小時通關，主要考慮到口岸流量較大，本身亦是為24小時通關而設，設備上可以配合。