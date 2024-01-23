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會計師公會料政府財赤逾1200億　促重新評估稅制　審視大型造地項目 (16:04)

財政預算案下月公布，香港會計師公會預計，由於政府今年賣地收入減少，經濟增長速度遜於預期，股票市場及樓宇交易印花稅收入減少，本年度財赤數字將達1273億元，較政府上月估算財政赤字略高。公會亦預料政府財政儲備截止3月底時將有7075億元，相當於政府11個月開支，較去年的8348億元下跌15.2%，公會會長梁思傑認為現時儲備水平仍屬健康，同時建議政府重新評估本港稅制，以及重新審視大型及支出龐大項目的推行時間表。

會計師公會執行委員會主席陳嘉華表示，印花稅及買地為政府主要收入來源，今年兩者收入均下滑，幅度亦較往年大，認為現時屬政府重新檢視稅制的適當時機，但不代表今年或者出年就實行新税種。梁思傑認為，稅制與各行各業環環相扣，故政府需全面考慮整個稅制，不僅着眼於短期問題；長遠為政府增加收入的同時，亦要兼顧經濟發展。公會建議，政府考慮對合資格地區總部的相關利潤給予50%的稅務優惠。同時向特定產業例如資訊與科技和綠色產業等的初創公司，提供稅收抵免和首三年徵收較低利得稅。

政府面對財政壓力，同時仍正推進大型造地項目。陳嘉華認為，政府未能穩定收入來源及有穩健財政的情况下，建議政府重新審視大型及支出龐大的長遠項目推行時間表，按項目發展和政府財政狀况調整。

公會今年未有建議政府派發消費券，梁思傑指，派消費券對刺激本港消費具幫助，但效果短暫，認為消費券的作用將逐步減少，政府應優先調撥資源於吸引人才，或招商引資等有利長遠推動經濟發展的項目。

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