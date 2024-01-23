8警案表證成立　官准涉案閉路電視片段呈堂 (13:25)

被告依次為郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩、林華嘉、莫志成、尹栢詩及陳守業，他們被控10罪包括意圖妨礙司法公正、對他人身體加以嚴重傷害、刑事損壞、藉公職作出不當行為罪。

案中唯一一名警長林華嘉的辯方大律師爭議涉案閉路電視片段的呈堂性，控方陳辭指片段必然與案相關、表面屬實，可倚賴環境證據來確立。控方續指，涉事露宿者阮文山早前作供談及案發情况，與片段脗合，康文署職員曾供稱，他將片段燒錄成光碟交給警方，片段不受干擾、有連貫性。控方認為，辯方引用有關《證據條例》並不適用。

辯方陳辭指出，該名康文署職員聲稱掌管電腦，但缺乏專業資格及知識管理電腦，又質疑片段或有遺漏。張官問及，辯方有無見到片段有任何部分不流暢？辯方認為，證明片段可呈堂的責任在於控方。張官再追問，辯方是否察覺片段有問題？辯方重覆其立場。張官遂稱，所以第五被告未能告知法庭片段「看似被人刪改過」？辯方表示同意。張官最後裁定片段可呈堂。