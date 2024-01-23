男警被控啟德站外襲18歲女子　事主稱被告摸膊頭手臂後露「猥瑣」笑容 (13:11)

現已停職的被告劉震宇（37歲），被控於2023年4月6日在近港鐵啟德站A出口的啟德車站廣場有蓋行人通道，襲擊莊姓女子（18歲）。

事發時就讀中學、現為大學一年級生的莊姓女子表示，當晚打算和居於啟德的友人慶祝生日，在港鐵啟德站外的走廊等待友人，一起散步聊天。莊表示，她身穿短袖衫褲，突然感覺有人伸手摸其膊頭和右手臂，動作為時一秒，隨即大叫「佢摸我啊」。她稱對方力度較輕，但相信是刻意觸摸，而非不小心碰撞或者認錯人，感覺驚嚇和被侵犯，

莊姓女子供稱，她轉身回頭時，發現被告已往前走，附近友人以手機拍下過程，不久被告前行2至3米，「對住我回頭笑……係猥瑣笑」。她致電報警時，一直和友人拍片尾隨被告，但擔心有危險，所以步速不算快。

庭上播放莊和友人拍攝的片段，顯示一把女聲叫「摸完人就走，企係度啦咪郁」，一名穿西裝的男子快步走入啟德站內。莊在影片認出友人，亦認出男子為本案被告。