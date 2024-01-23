單月三度虐兒　51歲女子涉童樂居案囚15個月 (12:49)

女被告為陳玉玲（現年51歲）被裁定3罪罪成，另3罪罪脫，涉及虐待2至3歲幼童。李官引述辯方求情稱，被告的丈夫去年病歿，她孝順家姑及積極做義工，過往自掏腰包買零食獎賞表現良好的幼童，亦曾出手保護被粗暴對待的幼童。辯方指出部分幼童會咬人，對他人構成危險；又說涉案幼童沒留下創傷。

李官判刑指，每宗虐兒案情節差異很大，上訴庭沒有量刑指引，判刑必須具阻嚇性。根據罪成案情，被告同事雙手拍打男童B的面部及腹部，B看似哭叫，李官形容被告近距離望向該處，卻佯裝不見不聞，屬故意忽略。被告又扯男童D頭髮，抱起再摔他在地墊，令他後腦著地和大哭，而且她把女童Z摔至頭部撞牆，拒納被告辯稱失去重心的說法，批評她的行為明顯過火。

為兼顧量刑一致，李官對比數宗區院相關判刑，考慮暴力程度等因素，就3罪分別以6個月及12個月為量刑起點，認為判監18個月亦合理。不過，由於辯方同意大部分案情，節省法庭時間，被告亦沒有案底，故李官決定下調刑期至15個月。