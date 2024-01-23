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【持續更新】黎智英案｜張劍虹指黎智英贊成美國限制彈藥輸港　稱特朗普「唔係得個講字」 (10:45)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司被控串謀勾結外國勢力案繼續審訊，前《蘋果》社長張劍虹繼續作供。

《明報》文字直播審訊情况:

【10:50】控方展示多篇《蘋果日報》於2019年間的文章，其中一文題為 《屠龍隊邊呼喚 全民勇武三罷》。張劍虹指該篇文章符合黎定下的「編採政策」，即主張「和勇唔好分化」。張解釋指，抗爭需要和平者與勇武者團結合力才事成，「如果分化，就會孤立一啲比較激進嘅示威者，呢個就係黎生嘅諗法。」

控方問甚麼是激進活動，張稱「嗰時好興暴動呀、打爛啲舖頭呀」。法官李運騰關注說法只是張的個人看法，抑或是黎的看法？張回答「有時佢（黎）去完遊行，見到有啲勇武打爛咗店呀，佢都唔覺得係咩一回事，覺得年輕人好勇囉，好投入喺場運動。」

【10:36】張劍虹續指，當黎智英不在港時，他會暫代黎主持「飯盒會」。此外，張指2019年間「差唔多每日都會有好多關於呢場運動嘅新聞，所以成個（蘋果）港聞組差唔多全部投入喺呢個採訪」，並形容當時黎「好瞓身支持成個抗爭運動」、「每一個遊行黎生自己都會參與，又會行頭，負責揸埋旗，所以成間公司都會好投入。」

【10:25】 控方展示《蘋果》推出名為「撐學生訂閱計劃」的宣傳照片。張表示，該計劃於同年8月實行，旨在呼籲市民捐錢給《蘋果》，讓學生可以免費觀看《蘋果》，「如果有人捐300蚊，一個學生可以享有一年免費睇《蘋果日報》。」

張又指，「黎生好支持年輕人出嚟抗爭，讚揚佢喺為咗保衛家園而犧牲，希望佢哋成為《蘋果日報》忠實讀者。」控方追問黎智英支持年輕人反抗的對象是誰？張回應「中共、同嗰時警察用暴力鎮壓。」

【10:01】 法庭開庭。控方討論發生於2019年下半年的事件，問及《蘋果》清談節目的觀眾對象。張劍虹指對象是《蘋果》訂閱用戶，「年輕人少睇實體報紙⋯⋯所以蘋果好重視網上影片，想吸引年青人睇網上新聞」，又提及「希望多啲年輕人睇『反送中』嘅新聞同影片⋯⋯想佢哋多啲了解同投入呢場運動」。

張又指，同年7月黎智英訪美後，愈來愈多談及外國對香港實施制裁，例如時任美國總統特朗普簽署有關人權自由、對港限制輸入槍械彈藥等法案，「咁黎生贊成呢啲制裁，佢認為Trump（特朗普）真係做嘢，唔係得嗰講字。」

明報記者　譚希琳、湯璧瑜、楊志權

相關字詞﹕編輯推介 法庭 蘋果日報 黎智英 港區國安法

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