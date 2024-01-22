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港鐵3.16中環海濱首辦「綠鐵B『動』樂日」 六米高最大「綠鐵B」供打卡 (20:02)

港鐵3月16日於中環海濱活動空間首度舉辦「綠鐵B『動』樂日」，場內設多個親子玩樂打卡點，其中「六米高綠鐵B充氣裝置」為至今最大型的「綠鐵 B」。當日活動分四個時段，市民2月20日可免費預約。同日港鐵亦贊助世界綠色組織主辦的「地球 ‧ 敢『動』行城市定向比賽」，攜手推廣低碳生活模式。

會場入口和場內設有多個適合親子玩樂的「綠鐵B」打卡點及呼應港鐵公司綠色措施的「綠動樂區」，其中「六米高綠鐵B充氣裝置」為至今最大型的「綠鐵 B」，是公眾不容錯過的打卡點。「綠動樂區—電動小列車」融入Q版港鐵列車元素，讓小朋友化身車長駕駛。會場內設有美食攤位供應多款鐵路沿綫的經典香港美食，還有「綠動樂區—Go Green Bar」，以綠色為元素創作兩款活動限定飲品，一家大小都可以「又玩又食」

「綠鐵B『動』樂日」全日將設四個特定時段並設有人數限額，憑二維碼門票入場，場次分為上午9時、上午11時、下午1時及下午3時30分。MTR Mobile登記用戶可由2月20日中午12時起透過MTR Mobile免費預約場次，登記以先到先得的方式進行，成功登記後將會透過MTR Mobile獲得二維碼入場門票。

港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿表示，港鐵公司一向致力將環境、社會及管治（「ESG」）考量融入公司各項業務範疇，提供低碳公共運輸的同時，一直善用自身網絡及資源推動環保。「綠鐵B」將於「綠鐵B『動』樂日」擔任活動主角，透過戶外遊戲及活動體驗，鼓勵大眾在日常生活培養低碳生活習慣，一同建立可持續發展的社區，讓我們攜手一起推動城市持續前行，載向綠色未來。

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