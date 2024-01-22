張舉能認為三名法官審國安案較設陪審團有好處　將積極招聘海外法官 (19:29)

張舉能指，陪審團制度在本港存在已久，但一直與其他普通法司法管轄區不同，例如本港裁判法院、區域法院審訊一向不設陪審團，外地亦在特定案件不設陪審團，認為大眾對陪審團制度關注的背後，始終關心被告能否接受公平審訊。張指出，與陪審團相比，既增加兩名專業法官，而且又會頒布具有理由的判決，相信由三名法官取代陪審團審案亦有好處。

張舉能提及，香港各級法院每年處理50多萬宗案件，國安案佔比相當低，明白市民和外國人關注國安案，但相信來港營商者同樣有興趣了解本港如何處理其他民事、商業等案件，認為本港法院處理相關案件時，保持公正持平也相當重要，亦值得市民和國際社會準確了解。

張舉能亦被問及英美等國施壓有否影響本港招攬終院海外法官，他指海外法官多來自英國、加拿大及澳洲等地，有關國家對本港的看法亦屬重要，去年亦成功委任來自澳洲的法官，海外法官也於疫後陸續來港審案。司法機構希望今年亦能繼續招聘海外法官。他認為，會否受制裁並非海外法官來港與否的考慮，但他同時指，本地法律人才考慮出任法官與否時，一併考慮被制裁的可能也無可厚非。