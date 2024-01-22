明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

張舉能認為三名法官審國安案較設陪審團有好處　將積極招聘海外法官 (19:29)

《港區國安法》容許相關案件經律政司發出證明書後，不設陪審團並由三名法官審理。終審法院首席法官張舉能認為，由三名法官審理時，案件程序並無分別，甚至有好處。

張舉能指，陪審團制度在本港存在已久，但一直與其他普通法司法管轄區不同，例如本港裁判法院、區域法院審訊一向不設陪審團，外地亦在特定案件不設陪審團，認為大眾對陪審團制度關注的背後，始終關心被告能否接受公平審訊。張指出，與陪審團相比，既增加兩名專業法官，而且又會頒布具有理由的判決，相信由三名法官取代陪審團審案亦有好處。

張舉能提及，香港各級法院每年處理50多萬宗案件，國安案佔比相當低，明白市民和外國人關注國安案，但相信來港營商者同樣有興趣了解本港如何處理其他民事、商業等案件，認為本港法院處理相關案件時，保持公正持平也相當重要，亦值得市民和國際社會準確了解。

張舉能亦被問及英美等國施壓有否影響本港招攬終院海外法官，他指海外法官多來自英國、加拿大及澳洲等地，有關國家對本港的看法亦屬重要，去年亦成功委任來自澳洲的法官，海外法官也於疫後陸續來港審案。司法機構希望今年亦能繼續招聘海外法官。他認為，會否受制裁並非海外法官來港與否的考慮，但他同時指，本地法律人才考慮出任法官與否時，一併考慮被制裁的可能也無可厚非。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 張舉能

上 / 下一篇新聞