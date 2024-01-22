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垃圾徵費︳謝展寰：「先行先試」將涉不同類型樓宇　不認同由政府向全港免費派指定袋 (17:39)

政府日前宣布再押後垃圾徵費實施時間至8月，環境及生態局今到立法會環境事務委員會簡介準備工作的進度。政府稱會物色樓宇作實地展示，並向參與的住宅樓宇免費提供指定袋及標籤。有議員建議當局可於不同類型大廈，如私人屋苑、劏房及三無大廈等，或在學校作先行先試，謝展寰說，會物色不同類型的樓宇作展示，會檢視是否有需要物色學校。再有議員就不同扔垃圾場景作提問，謝展寰重申先行先試中可作實際展示，又形容市民對執法方式「恐慌性」很大，強調設有適應期讓市民熟習，當局亦會以宣傳教育先行。

實政圓桌田北辰就建議政府考慮「用一劑重藥」，在8月開始實施垃圾徵費的初期3個月，免費向全港市民派發指定袋，讓市民適應學習，「邊做邊學」。謝展寰認為不需要，稱全民皆有責任參與垃圾徵費，相信可與物管公司合作，由物管公司在適應期間自行向住戶派發免費指定袋，認為是較負責任的使用公帑方式。

有議員再次查詢政策的執行細節，民建聯陳克勤反映有居民關注地拖棍及光管等該如何處理，謝展寰回應說，光管可以回收，地拖棍亦可拆開地拖頭後回收；若不作回收，市民可儲起長型垃圾，綁在一起棄置。民建聯梁熙追問多張椅子會否可疊起一次過棄置，謝展寰說，有很多方法可以處理大型垃圾，例如將綁在一起棄置或作回收，又稱垃圾類型有千百種，最好的方式是靠演練及展示，讓市民了解該如何處理。

不少議員亦指出，現時本港的回收配套不足，促當局擴大回收網絡。其中議員陳紹雄指出，智能廚餘回收桶的覆蓋率，在農曆新年前只有50%，質疑措施推行時覆蓋率不足。謝展寰說，全世界於推行垃圾徵費時，不會待回收網絡覆蓋率達到100%才開始，稱政府會不斷擴大回收網絡，盡量按市民需求提供支援。議員管浩鳴提議，政府應循序漸進，先針對小型垃圾作徵費，謝展寰表示，對於不同物品會否有不同做法、時序方面會否有調整，會視乎先行先試的情况而定。

即場示範拉扯指定袋　謝展寰：「督咗有個窿」情况有如一般膠袋

另外，謝展寰於開場發言時提到有影片誣蔑指定袋易爛，他即場拿出一個指定袋作示範，並拉扯數下，強調指定袋在使用上與現時一般垃圾袋無分別，相信市民見到、摸到後會感到放心。他在會後被追問，有網民稱政府的澄清影片中，見到放入物件後的指定袋出現一個洞，謝展寰回應指，希望透過影片解釋指定袋不會太易爛，而有些地方「督咗有個窿」的情况就有如一般膠袋，強調超級市場等零售商亦認同指定袋品質，因而贊成「一袋二用」。他又說，政府不會特意使用單薄材料製作指定袋、令袋易破洞從而向市民收罰款，亦不是要與市民對立，只是希望社會不要受錯誤資訊影響，重申出發點是為市民好。

至於是否有信心8月一定可實行垃圾徵費，謝展寰說，其他地方的市民做得到，相信港人無理由做不到，相信實地展示方式可以幫助市民了解政策，對8月1日推行十分有信心。

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