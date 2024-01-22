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警放蛇打擊「白牌車」 拘28歲男司機 (17:09)

警方於網上平台發現有私家車提供接載服務，今（22日）在區內展開行動，打擊非法私家車作出租或載客取酬用途的行為。行動中，警員喬裝乘客於網上平台以2000元租用一輛私家車由觀塘一酒店前往西貢，並拘捕一名28歲姓謝本地男司機。

被捕司機涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「使用汽車時沒有第三者保險」；該私家車則因沒有運輸署發出的出租汽車許可證及涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，被警方扣查作進一步檢驗。

警方強調，根據香港法例第374章《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途；首次定罪可判罰款10,000元及監禁6個月，再干犯則可處罰25,000元及監禁12個月。涉案車輛的牌照亦可予暫時吊銷6個月至12個月。車輛將被扣押直至有關吊銷期屆滿為止。

根據香港法例第272章《汽車保險（第三者風險）條例》，任何人若沒有為汽車購買第三者保險，即屬違法；可判罰款10,000元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等。由於非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，警方呼籲市民切勿租用有關車輛。

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